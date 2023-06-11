Какие русские слова на самом деле китайские

Мы привыкли считать, что большинство слов великого и могучего заимствованы из европейских языков — английского, немецкого, французского. На первый взгляд кажется, что азиатские языки с их сложными иероглифами уж точно ни в чем не пересекутся с русским.

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Чтобы развеять этот миф, «Рамблер» составил подборку из четырех слов, которые пришли в русский язык из китайского.

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Жемчуг

Считается, что русское слово «жемчуг» образовано от китайского «чжень-чжу». В Древнем Китае жемчуг был символом мудрости и одним из любимейших камней. Высокопоставленные чиновники носили на головном уборе жемчужину, а китайские императоры считали ее самым дорогим подношением.

Впервые это слово встречается в русских текстах XII века в форме «жыньчугъ», которое, по мнению исследователей, пришло в наш язык через тюркское посредничество. Впоследствии понятие вошло в активный словарный запас русскоговорящих и вдохновило многих творцов на создание красивых метафор.

Чай

В русском языке слово «чай» начали использовать в XVII веке, первоначально называя так лекарственное растение. Скорее всего, это понятие заимствовано непосредственно из китайского языка, ведь во второй половине XVII века правители Московского государства и Китайской империи уже установили прочные связи и начали активную взаимную торговлю.

Русское «чай» восходит к китайскому ча/чае. Ча переводится как чай-напиток, а чае — чайный лист.

Женьшень

Китайцы очень уважают это растение за лекарственные свойства и считают, что если человек переутомился, то в первую очередь ему обязательно нужно принять женьшень. В древности люди верили, что лекарства из корня женьшеня не только продляют жизнь, но и могут спасти умирающего.

Именно жители Китая рассказали русским об этом растении. Те, в свою очередь, стали не только использовать его целебные свойства, но и заимствовали название. Интересный факт заключается в том, что это растение названо по своему внешнему сходству с человеком — на языке оригинала он звучит как «жень».

Манты

Манты — это, прежде всего, блюдо Центральной Азии, однако ученые предполагают, что это слово пришло к нам через тюркские языки именно из китайского. Китайское «маньтоу» дословно переводится как «съедобная голова», так обычно называют паровую булочку без начинки.