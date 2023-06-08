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Ученые смогли реконструировать облик фараона Тутанхамона

Международная группа ученых смогла создать трехмерное изображение лица фараона Тутанхамона. Это удалось сделать с помощью компьютерной томографии.

Ученые смогли реконструировать облик фараона Тутанхамона
© Слово и Дело

Исследования, сделанные ранее, помогли выяснить, что Тутанхамон имел чуть более длинный череп, чем обычные люди. Ученые подтвердили это предположение, сделав сканирование головы мумии. Также выяснилось, что фараон имел необычайно большой объем мозга — почти на 200 кубических сантиметров больше по сравнению со средним человеком, пишет Planet Today.

Ученые сделали две версии: серую и раскрашенную. На первой лицо Тутанхамона находится в нейтральном положении, глаза закрыты. На второй можно увидеть молодого человека с темной кожей, бритой головой и подведенными глазами. Это гораздо более четкое и подробное изображение фараона, чем самое первое, сделанное в 1983 году.

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