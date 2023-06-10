Чем опасен бразильский странствующий паук

В 2010 году в Книге рекордов Гиннеса появилась новая запись. Бразильские странствующие пауки были признаны самыми ядовитыми в мире. Кстати, их научное название Phoneutria так и переводится с греческого - «убийца».

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"Рамлер" рассказывают, чем опасны бразильские странствующие пауки и как они могут помочь при проблемах с эрекцией.

Вообще ареал обитания этих пауков строго ограничен. Они живут в тропической части Южной и Центральной Америки. Но в другие уголки земного шара они иногда попадают в коробках с фруктами, например, бананами. И хотя они их не едят, могут откладывать яйца в кожуре.

Бразильские странствующие пауки ведут ночной образ жизни: днем предпочитают отдыхать в укрытиях, а ночью выходят на охоту. Их пищей становятся насекомые, другие пауки, мелкие амфибии, рептилии и мыши. Паутину они не плетут, поэтому их и назвали странствующими.

Тело паука размером около пяти сантиметров, а размах лап может достигать 18 сантиметров. Когда паук чувствует себя в опасности, он поднимает первую пару лап и принимает угрожающую позу. Кусает паук в целях самообороны, но яд его опасен для человека. Правда от него существует противоядие, главное - вовремя обратиться за помощью. Чаще всего жертвами становятся дети, но и для взрослых яд опасен. Если доза оказалась слишком высокой, смерть может наступить в течение часа.

Если вам случайно встретился такой паук, следует соблюдать осторожность при обращении с ними. Если вы обнаружили паука в своем доме или на улице, не трогайте его и не пытайтесь убить. Лучше вызвать специалиста по удалению насекомых или других животных. Если вы были укушены бразильским странствующим пауком, немедленно обратитесь к врачу.