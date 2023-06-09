5 самых страшных нападений акулы на человека

Акулы — опасные хищные рыбы, которые в последние годы очень активно нападают на туристов в курортных зонах Египта.

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«Вечерняя Москва» решила вспомнить топ-5 самых страшных случаев и выяснила, почему эти подводные обитатели все плотнее подбираются к людям.

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Страшная смерть

Абсолютно свежая сводка из раздела «Происшествия» об очередном нападении акулы на человека поражает своей жестокостью. 23-летний россиянин, отдыхающий с семьей на пляже египетской Хургады, подвергся нападению хищницы. Инцидент произошел в Красном море. Молодой человек приехал в Египет из Балашихи. Акула напала на парня на глазах родных и отдыхающих.

Как рассказал позже отец погибшего, все произошло в течение 20 секунд, этого времени не хватило, чтобы оказать помощь сыну. Все случилось в 30 метрах от берега. После страшного происшествия полиция на время закрыла все пляжи, опасаясь, что кровь мужчины в воде привлечет новых хищников. Несмотря на то что пляж был огорожен с воды специальными сетками, акулу это не остановило.

Спустя некоторое время стало известно, что в районе пляжа Dream Beach поймали акулу, но точно неизвестно, она ли напала на россиянина или нет. Ведь рядом, как сообщили свидетели, плавали еще три акулы.

Хургада — рай для акул

Это не первый случай, когда именно на этом египетском курорте акулы нападают на туристов. Прошлым летом от атаки хищника пострадала жительница Австрии. Инцидент произошел в районе Сахл-Хашиш, акула откусила женщине руку и ногу.

Пострадавшую госпитализировали, врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но от полученных ранений она скончалась.

В связи с происшествием на три дня от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй были запрещены купание в море, рыбалка, дайвинг и снорклинг.

В том же районе спустя несколько дней акула снова напала на человека, погибла еще одна женщина — туристка из Румынии.

По словам российских туристов, которые находились на этом же курорте, накануне нападения они видели в трех метрах от берега двух акул: большую пятнистую и рифовую. Когда туристы рассказали о присутствии в воде хищников, то им никто не поверил сначала до того, как произошла трагедия.

Опасная Мексика

В феврале этого года на западном побережье Мексики в заливе Тобари белая акула атаковала местного жителя, который с 75-метровой глубины доставал моллюсков для местного ресторана.

Хищник совершил нападение в тот момент, когда мужчина нырял. Акула откусила ему голову и плечи, передает Newsweek слова очевидца, который стал свидетелем нападения и в этот момент находился в лодке. Отмечается, что акула достигала шести метров в длину.

Нападают и в пресных водоемах

Известно, что акулы преимущественно живут в соленой воде, но они встречаются и в пресных водоемах. Например, следующий страшный случай нападения хищницы на человека произошел в феврале 2023 года в Австралии на реке Суон в городе Перт.

Именно там акула напала на 16-летнюю местную жительницу. Девушка каталась на гидроцикле с друзьями, а после решила поплавать с дельфинами. После атаки очевидцам удалось вытащить пострадавшую на берег, ей вызвали скорую помощь, однако она умерла до приезда медиков.

Предполагают, что подросток стала жертвой нападения тупорылой акулы или акулы-быка, которая обитает в реках и на мелководье.

Российские акулы тоже опасны

В России тоже случаи нападения акулы регистрировались. Например, в августе 2011 года в Приморье в десяти метрах от берега в бухте Теляковского (Хасанский район) хищница совершила атаку на местного жителя и откусила ему обе руки по локоть.

В июле 2022 года на мысе Вятлина во Владивостоке молодой человек подвергся нападению акулы мако. Мужчине удалось спасти свою жизнь, он пригрозил агрессорше подводным ружьем. Сначала хищница совершила два круга вокруг жертвы, а потом притаилась на дне, после чего резко начала двигаться на пловца, набирая скорость. Но причинить вред пловцу ей так и не удалось, и она покинула место охоты.

По описанию молодого человека, у акулы зубы выступали наружу, а в области глаз имелись характерные шрамы, которые встречаются только у мако. Этот вид акул считается самой быстрой и агрессивной из всех.

Не убежать и не спастись

По словам спасателя и альпиниста Александра Гофштейна, конкретно объяснить, почему акулы все ближе подплывают к берегу в разных курортных зонах, не так уж и просто. Отчасти это может быть связано с тем, что рыб подкармливают с туристических катеров.

— С другой стороны, всегда нападает та акула, которая очень голодна. И человек, болтыхающийся в воде, для нее — желанная добыча, — пояснил собеседник «ВМ».

В целом же нападение этих рыб на человека не является естественным поведением.

— Понятно лишь, что сытая акула вряд ли будет атаковать человека. В любом случае виноваты в подобных историях либо сами люди, не проявившие бдительность, либо администрация пляжа, которая не обеспечила водное пространство акульей сеткой, — считает Гофштейн.

Эксперт отметил, что большинство пляжей Хургады обеспечены ими, но шторм часто их разрушает, а обновлять каждый сезон эти защитные средства некоторым владельцам пляжа затратно.

— Я рекомендую, учитывая эти происшествия, перед тем как отправляться на курорт, поинтересуйтесь — есть ли на пляже отеля, который вы выбрали, противоакульи сети, чтобы ваш отдых был полноценным и не закончился трагедией, — посоветовал Гофштейн.