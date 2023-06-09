Альпинисты отказались от покорения Эвереста, чтобы спасти умирающую женщину

Двое альпинистов из Китая отказались от покорения Эвереста, чтобы спасти умирающую женщину, пишет New York Post. До вершины горы мужчинам оставалось преодолеть 300 метров.

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Фань Джингтао и его гид Се Рюксанг рассказали, что у вершины горы они нашли женщину, которая лежала без сознания. Оказалось, что у нее кончился кислород в баллоне, кроме того, альпинистка потеряла одну перчатку, в результате чего получила обморожение руки.

«Мой гид много раз спрашивал меня, действительно ли я хочу отказаться от восхождения на вершину. Я сказал ему: «Да, моя цель — спасти жизнь», — вспоминает Фань.

Джингтао наполнил баллон женщины своим кислородом и привел ее в сознание с помощью непрямого массажа сердца, глотка горячей воды, сахара и шоколада. Через четыре часа мужчины доставили альпинистку в безопасное место, где ей оказали необходимую помощь.

«Я также решил отказаться от своего плана достижения вершины и присоединился к нему, чтобы спасти женщину», — добавил Се.