Приметы и поверья на 10 июня: что нельзя делать в день Никиты Гусятника
В народном календаре 10 июня – день Никиты Гусятника. На Руси в этот праздник молились о защите домашней птицы от опасностей, болезней и хищников. Так как гуси являются водоплавающими птицами, крестьяне задабривали водяного, бросали в воду угощения или украшения для него.
Беременных в этот день посылали в поле, чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. По поверью, если женщина рожала на хлебной ниве, ребенок должен был вырасти сильным и здоровым.
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Предки верили, что в этот день родителям нельзя ругаться, а также бранить своих детей, иначе благополучие и мир уйдут из семьи, и начнутся частые скандалы. Считалось, что 10 июня нельзя приглашать в дом гостей. Если же они приходили сами, место у двери после их ухода тщательно выметали. Также нельзя было пускать в дом незнакомцев, чтобы они не похитили удачу. Кроме того, запрещалось пугать детей и рассказывать им страшные истории.
По приметам, если день тихий, теплый и безветренный – к осени можно ждать богатого урожая. Навозные жуки летают – погода будет солнечной. Много ящериц выползло погреться на солнце – к дождю и ветру. Гуси чистятся и часто хлопают крыльями – перед дождем. Много муравьёв рядом с муравейником – к солнечной погоде. Осы летают – предвещают хорошую погоду.