Океанолог напомнил о высоком риске смерти от укуса комара

Эксперт оценил вероятность гибели от нападения тех или иных животных. Океанолог рассказал о том, что от акул ежегодно погибает 10 человек, от гиппопотама до трех тысяч человек, а олени на дорогах каждый год становятся причиной гибели сотни людей.