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Океанолог Мухаметов рассказал о высоком риске смерти от укуса комара

Океанолог Сергей Мухаметов в беседе с РИА "Новости"предупредил о высоком риске смерти от укуса комара.

Океанолог напомнил о высоком риске смерти от укуса комара
© Unsplash

Эксперт оценил вероятность гибели от нападения тех или иных животных. Океанолог рассказал о том, что от акул ежегодно погибает 10 человек, от гиппопотама до трех тысяч человек, а олени на дорогах каждый год становятся причиной гибели сотни людей.

Ученые выяснили, каких людей комары кусают чаще

При этом самым опасным Мухаметов считает комара:

"Самое опасное животное, наверное, это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год".

Океанолог также добавил, что россиянам не стоит опасаться акул в пределах страны. В аномально жаркую погоду акулы иногда подплывают к берегам Владивостока, но это бывает очень редко.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о новом виде комаров, которые разносят опасные вирусы.

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