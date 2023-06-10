Океанолог напомнил о высоком риске смерти от укуса комара

Океанолог Мухаметов рассказал о высоком риске смерти от укуса комара
Океанолог Сергей Мухаметов в беседе с РИА "Новости"предупредил о высоком риске смерти от укуса комара.
Эксперт оценил вероятность гибели от нападения тех или иных животных. Океанолог рассказал о том, что от акул ежегодно погибает 10 человек, от гиппопотама до трех тысяч человек, а олени на дорогах каждый год становятся причиной гибели сотни людей.
При этом самым опасным Мухаметов считает комара:
"Самое опасное животное, наверное, это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год".
Океанолог также добавил, что россиянам не стоит опасаться акул в пределах страны. В аномально жаркую погоду акулы иногда подплывают к берегам Владивостока, но это бывает очень редко.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что известно о новом виде комаров, которые разносят опасные вирусы.