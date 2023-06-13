Еремей-бобовник: что нельзя делать 13 июня
13 июня православные верующие чтят память двух святых Ермеев – апостола от 70-ти святого Ерма и мученика Ермия Команского. В народе этот день именуют днем Еремея-бобовника.
Столетия назад наши предки посвящали день Ермея посеву бобовых культур. Люди верили, что 13 июня – идеальный день для посева гороха и фасоли, особенно если утром на траве нет росы.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 13 июня
Сегодня категорически запрещено обижать лошадей, кричать на животных, морить их голодом и заставлять работать. Кроме того, нельзя, чтобы сегодня у лошадей были грязные или изношенные подковы.
По поверьям, если на Ермея запрячь коня, то очень скоро он заболеет и падет. Именно поэтому в старину даже при острой нужде люди ходили пешком или переносили дела на другой день.
13 июня запрещено ругаться, ссориться, кричать и выяснять отношения и вспоминать старые обиды.
День Еремея-бобовника также считается неудачным для переезда или ремонта.
13 июня нельзя ходить на водоемы, в лес и в поля, особенно в одиночестве.
Сегодня запрещается мести пол и выбрасывать мусор – так можно вымести из дома удачу и счастье.
13 июня нельзя отказывать в помощи и подаянии, иначе можно самому остаться нищим.
Сегодня запрещено сидеть весь день дома. Нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу и прогуляться.
Если погода позволяет, не держите окна закрытыми.
Приметы
Нет росы вечером – утром будет дождь.
Если пчелы гудят на цветущей рябине, завтра грядет ясный день.
Ненастье 13 июня предвещает холодную суровую зиму.
Если пауки сегодня активно работают, вскоре погода переменится.
Кукушка кукует – к хорошей погоде, сильная роса также предрекает ясный день.
Если после восхода солнца густой туман не исчезает, погода ухудшится.
13 июня выдалась хорошая погода? Будет богатый урожай.
Цветет калина – начинается интенсивный клев язя.