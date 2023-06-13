Еремей-бобовник: что нельзя делать 13 июня

13 июня православные верующие чтят память двух святых Ермеев – апостола от 70-ти святого Ерма и мученика Ермия Команского. В народе этот день именуют днем Еремея-бобовника.

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Столетия назад наши предки посвящали день Ермея посеву бобовых культур. Люди верили, что 13 июня – идеальный день для посева гороха и фасоли, особенно если утром на траве нет росы.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 13 июня

Сегодня категорически запрещено обижать лошадей, кричать на животных, морить их голодом и заставлять работать. Кроме того, нельзя, чтобы сегодня у лошадей были грязные или изношенные подковы.

По поверьям, если на Ермея запрячь коня, то очень скоро он заболеет и падет. Именно поэтому в старину даже при острой нужде люди ходили пешком или переносили дела на другой день.

13 июня запрещено ругаться, ссориться, кричать и выяснять отношения и вспоминать старые обиды.

День Еремея-бобовника также считается неудачным для переезда или ремонта.

13 июня нельзя ходить на водоемы, в лес и в поля, особенно в одиночестве.

Сегодня запрещается мести пол и выбрасывать мусор – так можно вымести из дома удачу и счастье.

13 июня нельзя отказывать в помощи и подаянии, иначе можно самому остаться нищим.

Сегодня запрещено сидеть весь день дома. Нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу и прогуляться.

Если погода позволяет, не держите окна закрытыми.

Приметы

Нет росы вечером – утром будет дождь.

Если пчелы гудят на цветущей рябине, завтра грядет ясный день.

Ненастье 13 июня предвещает холодную суровую зиму.

Если пауки сегодня активно работают, вскоре погода переменится.

Кукушка кукует – к хорошей погоде, сильная роса также предрекает ясный день.

Если после восхода солнца густой туман не исчезает, погода ухудшится.

13 июня выдалась хорошая погода? Будет богатый урожай.