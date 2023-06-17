6 загадок из советских журналов, над которыми придется поломать голову

В СССР выходило множество познавательных журналов для детей. В некоторых из них редакторы регулярно публиковали головоломки для малышей и для детей постарше.

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Какие-то из них сегодня решит любой школьник, а какие-то заставят поломать голову даже взрослого.

"Рамблер" собрал в материале загадки из второй категории. Проверьте себя – удастся ли вам разгадать их без посторонней помощи? Ответы ищите в конце материала.

Загадка №1

Коля нарисовал барабан и на нем букву Е, потом он сказал Зине:

— Напиши на бумаге, что здесь написано.

— Написала, — сказала Зина через две минуты.

— Теперь, — сказал Коля, — попробуй прочесть наоборот — справа налево.

— Прочла, — медленно читая, ответила Зина. И вдруг закричала:

— Смотри, Коля, то же самое получилось!

— Так и должно быть, — сказал Коля. — Это придумал я!

Какие три слова написала Зина? Они читаются одинаково с обеих сторон.

Загадка №2

Два шестиклассника Серега и Машка шли домой и разговаривали.

— Когда послезавтра станет вчера, — сказал один из них, — то сегодня будет так же далеко от воскресенья, как и тот день, который был сегодня, когда позавчера было завтра. В какой день недели они разговаривали?

Загадка №3

В комнате три дивана, у каждого из них по четыре ножки. Еще в комнате пять собак, у каждой из них по четыре лапы. Позже зашел в комнату человек. Сколько ног в комнате стало?

Загадка №4

Шла девочка Арина в сторону дачи и несла в корзине яблочные пирожки. Навстречу шли Петя, Гриша, Тимофей и Семен. Сколько всего детей шло на дачу?

Загадка №5

Что ты можешь взять в левую руку, но никогда не сможешь этого взять правой рукой?

Загадка №6

Дороги имеются – ехать нельзя, земля есть – пахать нельзя, луга есть – косить нельзя, в реках, морях воды нет. Что это?

Ответы

1 – Е на барабане;

2 – в воскресенье;

3 – две, потому что у дивана не ноги, а ножки;

4 – только Арина, один ребенок;

5 – правый локоть;