Ради чего ловцы жемчуга каждый день рискуют жизнью
Стоимость драгоценных камней формируется не только из-за их редкости, но и благодаря способу добычи. Добывать любой камень для ювелирного украшения — опасная работа. То же самое касается и жемчуга, хотя на первый взгляд кажется, что ради него нужно просто поймать нужную раковину.
На самом деле, ловец жемчуга — очень опасная профессия. Однако ради прибыли эти люди ежедневно рискуют своей жизнью. О том, почему так происходит — в материале “Рамблера”.
Кто может быть ловцом жемчуга
Профессия появилась еще очень давно, первые ловцы жемчуга жили на территории Китая и Шри-Ланки. По названию нетрудно догадаться, что они занимаются добычей ценного жемчуга. Однако не каждый человек может нырять и выбирать необходимых моллюсков.
Ловцов жемчуга начинали тренировать еще с детства. Они учились нырять и задерживать дыхание на длительное время. Чтобы собирать моллюсков, на шею им вешали сетку для закрепления, а нос зажимали палочкой из бамбука.
Примечательно, что таким дайверам приходилось нырять на достаточно серьезную глубинку, где водились ядовитые рыбы. Поэтому в древности им надевали специальный костюм, закрывающий кожу. Открытые места мазали специальным маслом — считалось, что оно отпугивает ядовитых морских существ.
Профессия эта оказалась опасной для здоровья. Многие ловцы жемчуга выглядели значительно старше своего возраста из-за того, что постоянно подвергались перепадам давления, получали мало кислорода и имели проблемы с ушами.
Как ловят жемчуг сейчас
Часть жемчуга, который попадает на украшения, выращивают искусственно. Те минералы, которые были добыты в дикой природе, стоят значительно дороже из-за добычи и транспортировки. Сейчас жемчуг добывают преимущественно в Персидском заливе и Красном море, и технология добычи практически не отличается от того, что было в древности.
Дело в том, что несмотря на то, что современные технологии пытались упростить процесс, достаточной технологической базы просто не существует. Кроме того, для дешевизны жемчуг просто выращивают на специальных фермах. Поэтому ловцы жемчуга продолжают свой тяжелый и опасный труд, погружаясь на глубину и добывая минералы.