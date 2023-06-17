Ради чего ловцы жемчуга каждый день рискуют жизнью

Стоимость драгоценных камней формируется не только из-за их редкости, но и благодаря способу добычи. Добывать любой камень для ювелирного украшения — опасная работа. То же самое касается и жемчуга, хотя на первый взгляд кажется, что ради него нужно просто поймать нужную раковину.

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На самом деле, ловец жемчуга — очень опасная профессия. Однако ради прибыли эти люди ежедневно рискуют своей жизнью. О том, почему так происходит — в материале “Рамблера”.

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Кто может быть ловцом жемчуга

Профессия появилась еще очень давно, первые ловцы жемчуга жили на территории Китая и Шри-Ланки. По названию нетрудно догадаться, что они занимаются добычей ценного жемчуга. Однако не каждый человек может нырять и выбирать необходимых моллюсков.

Ловцов жемчуга начинали тренировать еще с детства. Они учились нырять и задерживать дыхание на длительное время. Чтобы собирать моллюсков, на шею им вешали сетку для закрепления, а нос зажимали палочкой из бамбука.

Примечательно, что таким дайверам приходилось нырять на достаточно серьезную глубинку, где водились ядовитые рыбы. Поэтому в древности им надевали специальный костюм, закрывающий кожу. Открытые места мазали специальным маслом — считалось, что оно отпугивает ядовитых морских существ.

Профессия эта оказалась опасной для здоровья. Многие ловцы жемчуга выглядели значительно старше своего возраста из-за того, что постоянно подвергались перепадам давления, получали мало кислорода и имели проблемы с ушами.

Как ловят жемчуг сейчас

Часть жемчуга, который попадает на украшения, выращивают искусственно. Те минералы, которые были добыты в дикой природе, стоят значительно дороже из-за добычи и транспортировки. Сейчас жемчуг добывают преимущественно в Персидском заливе и Красном море, и технология добычи практически не отличается от того, что было в древности.