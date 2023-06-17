Что нельзя делать в Митрофанов день 17 июня

Православная церковь 17 июня чтит память первого патриарха Константинополя Митрофана, который жил в III веке.

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В народе в его честь эту дату прозвали Митрофан-Навозник. Навозником потому, что день считался максимально удачным для того, чтобы удобрять землю для хорошего урожая.

С Митрофановым днем связано множество примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 17 июня

Наши предки верили, что в Митрофанов день ни в коем случае нельзя лениться. В этот день нужно обязательно хорошо потрудиться, иначе можно лишиться денег.

Не стоит 17 июня хлопать кого-либо по плечу. Такой, казалось бы, дружественный жест может "нахлопать" человеку серьезную болезнь. На Руси также считалось, что в этот день нельзя смотреть на свое отражение в окнах, витринах или воде. Это может привести к тому, что пропадет любовь. Обниматься сегодня тоже не стоит, иначе близкие люди рассорятся и не смогут помириться: этому обязательно поспособствуют злые духи.

Опасаться в день Митрофана Навозника стоит не только своего отражения, но и водоемов. 17 июня лучше не купаться в речке, пруду или же озере. Поверья гласят, что именно сегодня Водяной может потянуть купающегося человека ко дну.

17 июня нужно убираться и собираться за ужином всей семьей, чтобы привлечь в дом счастье и благополучие. Митрофанов день также идеален для того, чтобы удобрять землю на огороде, - урожай будет очень богатым.