Дорофеев день: что нельзя делать 18 июня

Православная церковь 18 июня чтит память мученика Дорофея Тирского, который жил на рубеже III-IV веков и был епископом в финикийской Тире. В честь него день прозвали Дорофеевым.

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С этой датой также связано множество древних примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 18 июня

На Руси считали, что 18 июня - плохой день для ночных гулянок. Наши предки верили, что если задержаться на улице после полуночи, можно встретить на своем пути нечистую силу, которая может навлечь на человека опасную болезнь.

Не стоит сегодня и разговаривать с незнакомцами. Заговоривший с человеком чужак может оказаться на самом деле злым духом, общение с которым может обернуться несчастьем.

Еще один запрет касается колюще-режущих предметов. Их сегодня не стоит брать в руки, чтобы не привлечь в свой дом "волков", которые навредят всем жильцам.

Поверья также гласят, что в Дорофеев день нужно следить за своей речью. 18 июня нельзя сплетничать, распространять чужие секреты, а еще спорить и ругаться с кем-либо, иначе на человека нашлют большие проблемы в работе и личной жизни, а отношения с окружающими людьми сильно ухудшатся.

Нельзя рассказывать о своих снах. Раньше считалось, что хорошие сновидения не сбудутся, а плохие могут стать явью.