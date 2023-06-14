Окунь, кусающий человека, уже живет в водоемах России, заявил эксперт
Рыба, способная укусить человека, из водоемов Финляндии может попасть в российские. Об этом в эфире телеканала «МИР 24» заявил зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.
Эксперт рассказал, что солнечный окунь относится к семейству рыб центрарховые. Это очень красивые рыбы, с яркой окраской, за счет чего они популярны у аквариумистов. Этот окунь родом из Северной Америки, но уже второе столетие он расселяется по аквариумам Европы и других континентов. В водоемы же эта рыба попадает, в том числе, за счет выпуска надоевших питомцев из аквариумов. Хотя во многих странах, в той же Финляндии, он запрещен к ввозу.
«Кусает людей этот окунь не специально, а только в сезон размножения. Самый сильный самец вырывает норку, спаривается с самкой и дальше ухаживает за потомством. Нападает окунь только тогда, когда человек оказывается очень близко к норке. Зубы рыбы мелкие, похожие на небольшие шипы. Сильную рану этими зубами окунь нанести не может», – объяснил зоолог.
Ученый считает, что намного больший вред солнечный окунь может нанести всей экосистеме, поскольку, являясь хищником, не имеет конкурентов и уничтожает эндемичные для тех или иных водоемов виды. В первую очередь, это приведет к исчезновению промысловых рыб, что вызовет потребительские проблемы.
Эксперт сообщил, что солнечный окунь изначально жил в южных водоемах, но постепенно распространился и на северные.
«Он уже есть на нашей территории, живет в Краснодарском крае и вполне хорошо себя чувствует. Возможен вариант, что он попадет и на север России через реки Балтии, и нам стоит обратить на это внимание. С проблемой лучше бороться с самого начала, начинать это делать уже сейчас, пока вид не проник в другие водоемы», – заявил Илья Гомыранов.