Окунь, кусающий человека, уже живет в водоемах России

Эксперт рассказал, что солнечный окунь относится к семейству рыб центрарховые. Это очень красивые рыбы, с яркой окраской, за счет чего они популярны у аквариумистов. Этот окунь родом из Северной Америки, но уже второе столетие он расселяется по аквариумам Европы и других континентов. В водоемы же эта рыба попадает, в том числе, за счет выпуска надоевших питомцев из аквариумов. Хотя во многих странах, в той же Финляндии, он запрещен к ввозу.