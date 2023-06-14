Как Кэтлин Фолбигг по ошибке обвинили в убийстве детей

В 2003 году австралийку Кэтлин Фолбигг посадили в тюрьму за убийство собственных детей. Долгое время женщину считали одной из самых страшных серийных детоубийц Австралии. Однако спустя 20 лет суд оправдал Фолбигг.

© New South Wales Supreme Court

О том, кто такая Кэтлин Фолбигг и почему ее обвинили в убийстве своих малолетних детей, рассказывает «Рамблер».

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Детство

Отношения между матерью и отцом Кэтлин было сложно назвать крепкими: муж постоянно избивал свою жену. В итоге она сбежала, оставив совсем маленькую Кэтлин на попечение жестокого отца. Однако бегство не спасло женщину: муж нашел ее, а после отказа вернуться домой зарезал кухонным ножом. На руках у него в тот момент была Кэтлин.

Вскоре после этого Кэтлин попала в детдом, а потом — в приемную семью. В 17 лет Кэтлин узнала о том, что ее удочерили. Она перестала ходить в школу, уехала из города и на новом месте встретила своего будущего мужа — Крейга Фолбигга.

Смерть детей

Первый ребенок супружеской пары скончался, когда ему было всего лишь 19 дней. Это случилось ночью — в тот момент, когда женщина встала покормить мальчика и внезапно обнаружила, что он не дышит. Другие два ребенка Фолбиггов тоже умерли в малолетнем возрасте по аналогичной причине.

New South Wales Supreme Court

Брак супругов трещал по швам, однако они все же решились завести четвертого ребенка — девочку по имени Лаура, которая росла спокойной, беспроблемной и здоровой. В честь первого дня рождения Лауры супружеская пара даже устроила большой праздник. Но уже через семь месяцев Кэтлин обнаружила, что ее маленькая дочь умерла во сне.

Судебное разбирательство

До смерти Лауры никто не думал о том, что Кэтлин была причастна к смерти собственных детей. Врачи говорили, что они умирали по причине асфиксии, которую вызвали эпилептические приступы. Однако после вскрытия Лауры вся ситуация начала казаться подозрительной. Кроме того, Крейг нашел в вещах жены дневник, в котором женщина не только делилась переживаниями, но и сравнивала себя с собственным отцом — убийцей. Дневник посчитали важной уликой и впоследствии признали женщину виновной.

Несмотря на судебное заключение, Кэтлин не раз заявляла, что она не убивала своих детей. А в 2021 году 90 ученых подписали петицию, в которой просили пересмотреть дело Фолбигг. Новый судья провел свое расследование, которое показало, что ее дети обладали генетической мутацией, способной вызвать внезапную остановку сердца. При этом записи в дневнике признали попыткой справиться с утратой, а не доказательством вины.