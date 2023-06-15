Кинолог назвал 3 самые чистоплотные породы собак

Вы удивитесь, но некоторые собаки могут легко посоревноваться в чистоплотности с кошками. Кинологи портала PetMD назвали три породы, которые станут идеальными компаньонами для любителей чистоты.

Чау-чау

Этот пушистый друг легко адаптируется к жизни как в доме, так и в квартире. Некоторые собаководы без лукавства сравнивают чау-чау с кошками. У них практически нет характерного собачьего запаха, они серьезно относятся к гигиене и любят содержать в порядке пространство вокруг себя. Но в определенные периоды чау-чау сильно линяют — это, к сожалению, неизбежно.

Пудель

Аллергики, которые давно хотели завести собаку, ликуйте! Оказывается, пудель — идеальная порода для таких, как вы. Эти собаки почти не линяют. К тому же очень умны и дружелюбны: наводить беспорядок в родном доме не в их стиле. Правда, хозяевам придется хорошенько благодарить пуделей за чистоплотность: уход за их шерстью будет отдельным пунктом в списке дел.

Японский хин

Представители этой породы сами отлично соблюдают гигиену. Японский хин любит вылизываться, особенное внимание уделяя лапам. Другие собаки, на минуточку, делают это, только чтобы снять раздражение или успокоить рану. Шерсть японского хина тоже не требует специального ухода: длинные шелковистые волоски этой собаки на удивление не путаются.