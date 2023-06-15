Никифоров день: что нельзя делать 15 июня

15 июня православные верующие вспоминают святителя Никифора Константинопольского. В народе сегодняшний день именуют Никифоровым днем.

© Unsplash

Еще одно название праздника – Вьюн Зеленый или Вьюнец. На Руси в этот день проводились различные обряды в честь молодоженов, которые сыграли свадьбу в этом году. Люди ходили по улицам с хороводами, пели песни, которые посвящали парам, плели венки из вьюна. Венки было принято дарить молодым, а также развешивать на заборах в качестве оберега от нечистой силы.

Подробнее о том, что нельзя делать 15 июня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 15 июня

В Никифоров день запрещено ходить на кладбище, а также вспоминать умерших и оплакивать их.

Сегодня нельзя проводить важные переговоры, заключать сделки и соглашения.

Кроме того, 15 июня не стоит убираться, пылесосить, подметать пол и вытирать пыль.

Не рекомендуется надевать вещи, у которых есть металлические части.

Сегодня нельзя ходить на открытые водоёмы, стирать в реке или озере руками, купаться, мочить ноги в водоёме, кидать что-то в воду.

Беременным 15 июня нужно отказаться от походов по магазинам и особенно от покупки жидкостей. По поверьям, в противном случае ребенок может появиться на свет преждевременно.

Сегодня нельзя говорить о плохом, проявлять злость и даже плохо думать о ком-то.

В Никифоров день не рекомендуется уделять внимание красоте: стричься, делать маникюр или другие бьюти-процедуры.

Приметы

Пауки не плетут паутину, а, напротив, рвут ее и сидят в укрытии –скоро будет сильный ветер. Если же восход в тумане, то днем будет душно и безветренно.

Голубой, золотистый или розовый закат предвещает жаркую и солнечную погоду. Если ночью поет соловей, это также к солнечному дню.

Если ночью нет ветра – ожидайте днем хорошую погоду.

А если после долгого затишья ветер усилился, значит, скоро придет дождь.

Жуки жужжат – значит, испортится погода.