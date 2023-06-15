Чем на самом деле занимаются «маслопупы»

Так называют мотористов («двигателистов») – представителей одной из самых ответственных специальностей, как на военном, так и на гражданском судне («Большой русский словарь-справочник синонимов» Виталия Тришина).

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Кто они

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Согласно «Корабельному уставу ВМФ», машинист (моторист, «двигателист», «маслопуп», «трюмный») – это моряк из электромеханической боевой части подводной лодки (БЧ-5). По воспоминаниям одного из проходивших службу на российской подлодке офицеров (он служил недолго, после гражданского института), контингент БЧ-5 – «это «маслопупы», они там по колено в масле и воде, на них все трюмы, насосы и двигатели».

Как выражался этот моряк, «маслопуп» – служивый, который, если использовать тюремный жаргон, способен «метнуться», то есть максимально быстро среагировать на внезапно возникшую проблему для ее скорейшего разрешения.

Режим работы: вынужденный

По официальным данным сайта Минобороны РФ, военно-учетная специальность энергетика (электроэнергетика) машиниста-турбиниста подводной лодки требует от солдата-срочника наличия как минимум гражданского средне-специального профобразования. В основном будущий «маслопуп» должен «обеспечивать работу паро-(газо)турбинной установки, ее машин и механизмов и функционирование турбины».

То, что «на машинистах держится все» в АПЛ, ясно и из этого, в принципе скупого, общего описания их обязанностей в перечне Минобороны. Там прямо сказано, что режим работы таких специалистов вынужденный, служба монотонная, но зачастую требующая незамедлительной реакции. Движения трюмного ограничены, находиться по большей части приходится в турбинном отсеке. Количество информации, которую необходимо постоянно держать в голове, огромное. Устройство паро-(газо)турбинной установки и нюансы действий при нештатной ситуации «маслопуп» должен знать лучше, чем таблицу умножения. Специалист, служащий там – это не просто хороший техник, но и морально, физически выдержанный моряк, способный быстро и правильно реагировать в случае аварии.

Как вели себя трюмные при катастрофах

В истории советских (российских) подводных лодок нередко случались катастрофы с десятками жертв. И трюмные, как матросы, так и офицеры БЧ-5, в этих критических ситуациях вели себя геройски, часто ценой своих жизней спасая остальных членов экипажа субмарин.

Автор книги «Катастрофы под водой» Николай Мормуль приводил воспоминания штурмана АПЛ «Ленинский комсомол» («К-3») Олега Певцова. В сентябре 1967 года на этой подлодке произошел пожар, в результате которого погибли 39 человек. Для того чтобы всплыть в надводное положение после задымления, трюмному надо было осуществить продувку, «продуть среднюю». Трюмный открыл клапан не полностью, его ошибку пришлось исправлять командиру. Командир электротехнической группы БЧ-5 АПЛ «К-3» Валерий Сатрапинский, со слов автора очерка Юрия Бахарева «Триумф и трагедия АПЛ К-3», говорил, что при этой катастрофе большинство электриков в носовых отсеках погибло.

Трюмный машинист БЧ-5 атомной подлодки «Комсомолец» вахтенный Нодар Бухникашвили первым погиб в огне при катастрофе на этой АПЛ. Пытаясь устранить последствия аварии, пал смертью храбрых и техник группы дистанционного управления боевой части мичман Владимир Колотилин. Колотилин успел задраить свой отсек, локализовав огненную лавину. Командир БЧ-5 Валентин Бабенко и командир дивизиона движения боевой части Сергей Манякин тоже заплатили своими жизнями за спасение АПЛ и погибавших моряков. ...