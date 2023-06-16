4 породы кошек, которые больше всего привязываются к хозяевам

Принято считать, что самыми преданными домашними животными являются собаки. Неслучайно ведь говорят, что собака – друг человека. А кошки, как известно, "гуляют сами по себе", поэтому не стоит думать, что эти питомцы будут привязываться к хозяевам.

© Unsplash

Однако последнее утверждение – всего лишь стереотип, который отнюдь не всегда имеет подтверждение в реальной жизни. На самом деле обособленность кошки от человека зависит от ее породы.

Видео дня

Существуют кошки, которые и впрямь весьма холодно относятся к хозяевам. Но также есть и те, которые в плане поведения больше напоминают псов – настолько они преданы своему человеку. Подробнее о таких кошках – в материале "Рамблера".

Рэгдолл

Unsplash

Рэгдоллы – ласковые коты, которые не мыслят жизни без самого тесного контакта с человеком. Представители этой породы будут следовать за вами по пятам и крайне редко позволят вам остаться в одиночестве. Кроме того, у рэгдоллов отсутствует охотничий инстинкт, поэтому таких кошек можно смело заводить, даже если в доме есть мелкие животные.

Рэгдоллы любвеобильны и требуют такого же отношения к себе – они не выносят криков и грубости, поэтому с ними стоит общаться деликатно.

Бирманская кошка

Unsplash

Бирманцы очень привязаны к своим хозяевам и обожают тактильный контакт: такие кошки любят забираться на колени по вечерам и в целом проводить с человеком как можно больше времени. Но, в отличие от рэгдоллов, бирманцы весьма ревнивы, поэтому не стоит заводить их, если в доме уже есть животные.

Норвежская лесная

Unsplash

В этой породе совмещается два, казалось бы, несовместимых качества. Они очень самостоятельные и способны выжить даже в одиночку в диких условиях. Но вместе с тем норвежцы любят своих домочадцев (причем всех, а не кого-то одного) и хранят им верность. Принято считать, что эти кошки привязываются не столько к месту, сколько к людям, его населяющим.

Абиссинская кошка

Unsplash