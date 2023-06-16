$83.96-0.3690.97-0.10

День Лукьяна Ветряка: что нельзя делать 16 июня

16 июня православные верующие чтят память святого Лукиллиана. Долгое время он был язычником, однако с возрастом пришел к христианству, после чего обратил в эту веру большое количество людей.

День Лукьяна Ветряка: что нельзя делать 16 июня
© Unsplash

В народном календаре этот день прозвали Лукьяном Ветряком.

16 июня наши предки с особым внимание относились к ветру и следили за его направлением. Согласно народным поверьям, ветер в такой день мог указать, какой будет погода, урожай и даже здоровье. Например, северо-западный и восточный ветра сулили болезни, инфекции и пасмурную погоду, а южный – стремительный рост яровых хлебов.

В этот день считалось плохой приметой

  • носить при себе большие суммы денег, в противном случае можно было лишиться всех накоплений,
  • рассказывать кому-то о том, что приснилось этой ночью, чтобы не навлечь на себя неприятности и трудности в отношениях с любимым человеком,
  • сушить мокрое белье в доме или любом другом помещении – 16 июня, согласно поверьям, это можно было делать только на улице, чтобы не привлечь болезни,
  • проходить мимо уборщика или дворника, не поздоровавшись – к неудачам,
  • доверять кому-то свои либо чужие тайны – все, что вы тщательно скрывали, станет общим достоянием.

Помимо этого в день Лукьяна Ветряка не стоило браниться и конфликтовать с кем-либо, также наши предки старались не думать о плохом, так как верили, что в этот день мысли материальны.

Погодные приметы

  • Утренний туман на воде сулил безоблачный день.
  • На закате солнечные лучи отражаются с другой стороны – направление ветра резко поменяется.
  • Ветер закручивает вихри над землей и поднимается в небо – впереди ясные солнечные дни.

Никифоров день: что нельзя делать 15 июня

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители