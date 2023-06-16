День Лукьяна Ветряка: что нельзя делать 16 июня

16 июня православные верующие чтят память святого Лукиллиана. Долгое время он был язычником, однако с возрастом пришел к христианству, после чего обратил в эту веру большое количество людей.

© Unsplash

В народном календаре этот день прозвали Лукьяном Ветряком.

16 июня наши предки с особым внимание относились к ветру и следили за его направлением. Согласно народным поверьям, ветер в такой день мог указать, какой будет погода, урожай и даже здоровье. Например, северо-западный и восточный ветра сулили болезни, инфекции и пасмурную погоду, а южный – стремительный рост яровых хлебов.

В этот день считалось плохой приметой

носить при себе большие суммы денег, в противном случае можно было лишиться всех накоплений,

рассказывать кому-то о том, что приснилось этой ночью, чтобы не навлечь на себя неприятности и трудности в отношениях с любимым человеком,

сушить мокрое белье в доме или любом другом помещении – 16 июня, согласно поверьям, это можно было делать только на улице, чтобы не привлечь болезни,

проходить мимо уборщика или дворника, не поздоровавшись – к неудачам,

доверять кому-то свои либо чужие тайны – все, что вы тщательно скрывали, станет общим достоянием.

Помимо этого в день Лукьяна Ветряка не стоило браниться и конфликтовать с кем-либо, также наши предки старались не думать о плохом, так как верили, что в этот день мысли материальны.

Погодные приметы