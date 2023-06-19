Ларионов день: что нельзя делать 19 июня

Православная церковь 19 июня чтит память святого Илариона Далматского, который жил в VIII веке. В народе его прозвали Ларионом Пропольником, так как в этот день на Руси выходили в поле и пропалывали землю от сорняков:

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"Пришел Ларион — дурную траву из поля вон", — говорили наши предки.

С Ларионовым днем связано множество древних примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 19 июня

В день Лариона Пропольника не стоит отправляться в дальнее путешествие. Наши предки верили, что поездка обернется несчастьем.

Отдельные запреты касаются работы на огороде и в саду. 19 июня нельзя копать или что-либо сажать в чужой земле, чтобы не навлечь на себя неприятности. Женам и мужьям нельзя работать на огороде вместе, иначе это приведет к ссорам в семье. Незамужним девушкам не стоит нюхать цветы: на Руси считали, что это отберет у них красоту.

От крупных дел в Ларионов день лучше отказаться — они не обернутся успехом. Работать 19 июня можно, но генеральную уборку, устройство на новую работу, сделки купли-продажи стоит перенести на другой день.

Запрет также распространяется на купание в водоемах. Нельзя не только плавать, но и мочить ноги, кидать что-либо в воду. Поверья гласят, что вода может наказать человека. Мужчинам запрещается смотреть на свое отражение в воде, иначе можно охладеть к своей жене или возлюбленной.

Опасно в день Лариона Пропольника гулять по лесу в одиночестве. Наши предки были убеждены, что леший может спутать человека с пути, он заблудится и встретит хищников.