$83.65-0.3191.63+0.67

Ветеринары: собаки чаще кусаются в жару

Собаки на 11% чаще кусаются в солнечные дни и на 4% чаще в жаркую погоду. Об этом пишет Daily Mail с опорой на новое исследование Гарвардской медицинской школы.

Ветеринары: собаки чаще кусаются в жару
© Pxhere

Согласно научной работе доцента Гарвардской медицинской школы Класа Линнмана, в дождь вероятность укуса собаки ниже. Такой вывод исследователи сделали на основе данных о 69525 нападениях собак на людей в восьми американских городах (Далласе, Хьюстоне, Балтиморе, Батон-Руж, Чикаго, Луисвилле, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке) с 2009 по 2018 год.

Линнман вместе с коллегами изучили, как связаны частота укусов собак с дневным уровнем температуры. В рамках исследования оценили и уровень ультрафиолетового излучения, и осадков: дождя или снега.

Как пишут авторы исследования, собаки чаще кусали людей на 11% в дни, когда уровень ультрафиолетового излучения был выше, и на 4% — когда более высокой была температура. При повышенном уровне озона собаки кусались чаще на 3%.

Как выглядит самая старая собака в мире

Исследователи сделали вывод, что в жаркие, солнечные и задымленные дни собаки более враждебны по отношению к людям. В дни, когда было больше осадков, количество укусов собак незначительно снизилось.

В числе ограничений исследования ученые отмечают, что не учитывали другие факторы, которые могут влиять на поведение конкретной собаки. К таким факторам относятся пол, факт кастрации и так далее.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему в Турции не любят собак.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители