Ветеринары: собаки чаще кусаются в жару

Собаки на 11% чаще кусаются в солнечные дни и на 4% чаще в жаркую погоду. Об этом пишет Daily Mail с опорой на новое исследование Гарвардской медицинской школы.

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Согласно научной работе доцента Гарвардской медицинской школы Класа Линнмана, в дождь вероятность укуса собаки ниже. Такой вывод исследователи сделали на основе данных о 69525 нападениях собак на людей в восьми американских городах (Далласе, Хьюстоне, Балтиморе, Батон-Руж, Чикаго, Луисвилле, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке) с 2009 по 2018 год.

Линнман вместе с коллегами изучили, как связаны частота укусов собак с дневным уровнем температуры. В рамках исследования оценили и уровень ультрафиолетового излучения, и осадков: дождя или снега.

Как пишут авторы исследования, собаки чаще кусали людей на 11% в дни, когда уровень ультрафиолетового излучения был выше, и на 4% — когда более высокой была температура. При повышенном уровне озона собаки кусались чаще на 3%.

Исследователи сделали вывод, что в жаркие, солнечные и задымленные дни собаки более враждебны по отношению к людям. В дни, когда было больше осадков, количество укусов собак незначительно снизилось.

В числе ограничений исследования ученые отмечают, что не учитывали другие факторы, которые могут влиять на поведение конкретной собаки. К таким факторам относятся пол, факт кастрации и так далее.