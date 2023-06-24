День Варнавы Земляничника: что нельзя делать 24 июня
Православная церковь 24 июня чтит память святого Варнавы — основателя Кипрской церкви. Это один из апостолов от семидесяти.
Варнава переводится как "сын утешения". Такое имя ему дали другие апостолы за пожертвования христианской церкви.
В народе в его честь 24 июня прозвали днем Варнавы Земляничника, так как в конце месяца уже начинала созревать земляника.
С этой датой также связано множество древних примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".
Запреты на 24 июня
На Руси верили, что в день Варнавы Земляничника в полдень на лугах собирается вся нечистая сила. По этой причине нельзя бегать по траве, сидеть на ней или рвать. Также не стоит срезать цветы.
Запрет распространялся также на разговоры о болезнях, как своих, так и чужих. Считалось, что подобные беседы в день Варнавы Земляничника могут привести к развитию серьезных недугов у слушателей. Разговаривать сегодня не стоит и на тему личных планов и желаний — они могут не сбыться. Также нельзя 24 июня жаловать другим на свою жизнь, иначе положение только ухудшится.
Поверья гласят, что в день Варнавы Земляничника лучше не звенеть монетами в карманах. Наши предки верили, что это может привлечь нечисть, которая навлечет на человека финансовые проблемы. Еще один запрет касается жадности. Сегодня нельзя скупиться и жалеть деньги на помощь тем, кто нуждается, иначе можно поменяться с просящим местами.
Не стоит 24 июня и бездельничать — с начнутся проблемы в работе. Однако сегодня не лучший день для того, чтобы начинать что-то новое — все дела обернутся неудачей. То же самое касается изменений во внешности. Если вы хотели новую прическу, лучше пойти к парикмахеру в другой день.
Приметы
- Гуси летят против ветра, вороны сидят на нижних ветках деревьев — к дождю.
- Туман над водой — к хорошему урожаю грибов.
- Солнечный дождь — к улучшению погоды в ближайшие дни.