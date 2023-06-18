Пользователи поспорили о качестве кваса в СССР
Пользователи мессенджера Telegram поспорили о качестве и вкусе советского кваса. На пост в Telegram-канале "Старая Москва" обратила внимание "Мослента".
В канале опубликовали фотографию очереди из людей, стоящих за квасом. Отмечается, что кадр был сделан в 1968 году. В комментариях пользователи поспорили о том, насколько вкусным и качественным был квас того времени.
Одни комментаторы отметили, что квас в СССР был лучше, чем тот, который продается в современных магазинах.
"Самый вкусный квас был из этих бочек", "Эх нет сейчас такого кваса", "Как же из сейчас не хватает!", — написали в комментариях пользователи. (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)
Однако другие пользователи с ними не согласились и отметили, что предпочитают современный квас, а тот был привычным для многих людей.
"Сейчас много интересных квасов. Окрошечные - белые, кислые, с хреном...", "Так я и не поняла вкус этого напитка. Наверное, все таки надо иметь привычку", "Я тоже не могла сначала из этого кваса есть окрошку, а потом привыкла и ничего, нормально"
Ранее сообщалось, что диетолог объяснила, почему не стоит пить квас в жару.