Пользователи поспорили о качестве кваса в СССР

"Сейчас много интересных квасов. Окрошечные - белые, кислые, с хреном...", "Так я и не поняла вкус этого напитка. Наверное, все таки надо иметь привычку", "Я тоже не могла сначала из этого кваса есть окрошку, а потом привыкла и ничего, нормально"