$83.65-0.3191.63+0.67

Удивительные феномены природы, о которых вы не слышали: видео

Мир полон удивительных вещей, о существовании которых мы порой даже не подозреваем.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, опубликованный на странице аккаунта @10factov, в котором девушка рассказала о невероятных природных явлениях.

Среди перечисленных ею есть и так называемые квадратные (перекрестные) волны. Это максимально опасный феномен, вызываемый чаще всего сильным ветром не совпадающим с направлением морского течения. также эти волны могут возникнуть во время столкновения двух штормов или резкой перемены ветров.

Кто первым научился вызывать дождь и продавать за деньги

Когда море внезапно стало выглядеть как шахматная доска, как бы ни хотелось в нем искупаться и каким бы спокойным оно ни казалось с виду, заходить в воду в этот момент категорически запрещено. Стоит сказать, что даже небольшие суда могут потерпеть крушение из-за перекрестных волн – их разное направление способно раскачать судно и перевернуть его, что уж говорить об обыкновенных лодках.

О других удивительных природных явлениях смотрите в видеоролике.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему могила принцессы Дианы находится на острове.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители