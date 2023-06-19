Удивительные феномены природы, о которых вы не слышали: видео

Мир полон удивительных вещей, о существовании которых мы порой даже не подозреваем.

В социальной сети TikTok "Рамблер" нашел видеоролик, опубликованный на странице аккаунта @10factov, в котором девушка рассказала о невероятных природных явлениях.

Среди перечисленных ею есть и так называемые квадратные (перекрестные) волны. Это максимально опасный феномен, вызываемый чаще всего сильным ветром не совпадающим с направлением морского течения. также эти волны могут возникнуть во время столкновения двух штормов или резкой перемены ветров.

Когда море внезапно стало выглядеть как шахматная доска, как бы ни хотелось в нем искупаться и каким бы спокойным оно ни казалось с виду, заходить в воду в этот момент категорически запрещено. Стоит сказать, что даже небольшие суда могут потерпеть крушение из-за перекрестных волн – их разное направление способно раскачать судно и перевернуть его, что уж говорить об обыкновенных лодках.

О других удивительных природных явлениях смотрите в видеоролике.