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Почему Папа Римский считал кошек исчадием ада

Глядя на котов в современных реалиях, сложно принять их за злодеев, державших людей в страхе на протяжении нескольких столетий.

Почему Папа Римский считал кошек исчадием ада
© Unsplash

В первой половине 13-го века Папой Римским стал Григорий IX. Его правление запомнилось в том числе жестоким обращением с кошками, которых он считал самой настоящей нечистью. Почему это произошло, и насколько тяжело жилось питомцам в те годы, – в материале "Рамблера".

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В 1233-м году новый Папа издал свой печально известный указ под названием "Vox in Rama", в соответствии с которым всем и каждому предписывалось бороться с люциферианством и еретиками. Текст документа распространялся не только на людей, но и на кошек: их предписывалось "уничтожать" на месте.

Глаза животных светились в темноте потому, что через них сам дьявол следит за миром ночью, считал Григорий IX. Этого предположения было достаточно для Папы Римского, чтобы истреблять котов по всей стране.

Кого видят кошки в отражении зеркала

Спустя время будет установлено, что у питомцев имеется особый слой сосудистой оболочки глаза тапетум, который содержит светоотражающий пигмент. Однако на тот момент этот факт еще не был широко известен и не мог спасти кошек от страшной участи.

"Изданный в то время указ объявлял котов вредными существами на том основании, что они были земными представителями ада и находились в союзе с дьяволом. В этот период мы также наблюдаем сжигание тысяч кошек по всей Европе. Сегодня известно, что кошек клали в мешки, били палками, а затем подвешивали на ветках деревьев для сжигания снизу, причем люди верили, что крики кошек отгоняют самого дьявола" – отмечает исследователь из ветеринарного факультета Стамбульского университета Черрахпаша Алтан Армутак.

По словам эксперта, этот период был очень постыдным в истории человечества. Кроме того, от подобных жестоких правил страдали и сами люди. Так, в результате в Европе практически не осталось кошек, в то время как количество крыс, напротив, значительно увеличилось. Привело это к тому, что в период между 1300-ми и 1500-ми годами в европейских странах фиксировались смертельные вспышки чумы.

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