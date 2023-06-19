Почему Папа Римский считал кошек исчадием ада

Глядя на котов в современных реалиях, сложно принять их за злодеев, державших людей в страхе на протяжении нескольких столетий.

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В первой половине 13-го века Папой Римским стал Григорий IX. Его правление запомнилось в том числе жестоким обращением с кошками, которых он считал самой настоящей нечистью. Почему это произошло, и насколько тяжело жилось питомцам в те годы, – в материале "Рамблера".

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В 1233-м году новый Папа издал свой печально известный указ под названием "Vox in Rama", в соответствии с которым всем и каждому предписывалось бороться с люциферианством и еретиками. Текст документа распространялся не только на людей, но и на кошек: их предписывалось "уничтожать" на месте.

Глаза животных светились в темноте потому, что через них сам дьявол следит за миром ночью, считал Григорий IX. Этого предположения было достаточно для Папы Римского, чтобы истреблять котов по всей стране.

Спустя время будет установлено, что у питомцев имеется особый слой сосудистой оболочки глаза тапетум, который содержит светоотражающий пигмент. Однако на тот момент этот факт еще не был широко известен и не мог спасти кошек от страшной участи.

"Изданный в то время указ объявлял котов вредными существами на том основании, что они были земными представителями ада и находились в союзе с дьяволом. В этот период мы также наблюдаем сжигание тысяч кошек по всей Европе. Сегодня известно, что кошек клали в мешки, били палками, а затем подвешивали на ветках деревьев для сжигания снизу, причем люди верили, что крики кошек отгоняют самого дьявола" – отмечает исследователь из ветеринарного факультета Стамбульского университета Черрахпаша Алтан Армутак.