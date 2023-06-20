Учёные выяснили, что может вызвать извержение супервулкана Йеллоустоун

Супервулкан Йеллоустоун, расположенный на территории национального парка Йеллоустоун в США, является одним из самых мощных и опасных вулканов на планете. Его извержение может привести к глобальным климатическим изменениям и серьезным последствиям для человечества. В связи с этим, ученые постоянно изучают этот вулкан и пытаются определить, что может спровоцировать его пробуждение.

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Один из основных факторов, которые могут привести к извержению супервулкана, – это накопление магмы в его магматической камере. По данным исследований, проведенных учеными из Университета Юты, объем магмы в Йеллоустоуне составляет около 15 000 кубических километров. Это достаточно для того, чтобы вызвать катастрофическое извержение.

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Однако, как отмечают ученые, накопление магмы само по себе не является достаточным условием для извержения. Важную роль играет также давление, которое магма оказывает на окружающие породы. По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, давление магмы в Йеллоустоуне находится на уровне, при котором вероятность извержения считается низкой.

Тем не менее, существуют и другие факторы, которые могут спровоцировать пробуждение супервулкана. Один из них – это тектоническая активность. Согласно исследованиям, проведенным учеными из Университета Орегона, движение литосферных плит может вызвать изменение давления в магматической камере и, как следствие, извержение вулкана.

Кроме того, важную роль в пробуждении супервулкана могут играть климатические изменения. По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, таяние ледников, вызванное глобальным потеплением, может привести к увеличению давления на земную кору и, как следствие, к активизации вулканической деятельности.

Несмотря на все эти факторы, ученые считают, что вероятность извержения супервулкана Йеллоустоун в ближайшее время крайне мала. По данным исследования, проведенного учеными из Университета Калифорнии в Беркли, вероятность такого события составляет около 0,00014% в год.