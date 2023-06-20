Правда ли, что древние римляне были фанатами эпиляции

На сегодняшний день искусственное удаление волос не считается чем-то необычным. Но как давно эта услуга стала пользоваться популярностью?

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Оказывается, еще несколько тысячелетий назад. Подробности – в материале "Рамблера".

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В мае этого года во время раскопок в Роксетер-Сити, графстве Шропшир – одном из крупнейших поселений римской Британии – археологи обнаружили более 50… пинцетов.

Предполагается, что косметическим аксессуаром пользовались гладиаторы перед боями. Рабы выщипывали волосы подмышками мужчин, чтобы растительность не отвлекала зрителей от сражений.

"Существовало распространенное мнение, согласно которому мужчины, занимающиеся физическими упражнениями в минимальном количестве одежды, должны предварительно удалить все свои видимые волосы на теле. Для кого-то может стать сюрпризом, что в римской Британии удаление волос на теле было обычным делом не только для женщин, но и для мужчин" – рассказали британские исследователи местному СМИ.

Многие прибегали к подобной услуге в те времена, так как пинцет был простым в использовании и дешевым аксессуарам. Единственным минусом его применения считались болезненные ощущения – впрочем, в этом плане ничего не изменилось.

Иностранные издания сообщают, что пять десятков инструментов будут выставлены на торги. Когда именно и за какую сумму, пока не известно.

Примечательно, что во время раскопок были найдены и другие средства по уходу, использовавшиеся в Древнем Риме. В обнаруженном спустя тысячелетия наборе для личной гигиены располагались совки для чистки ушей и ногтей, стеклянные флаконы духов и масла для ванн.

Стоит отметить, что древние римляне в принципе славятся своей чистоплотностью и инженерными достижениями в том числе в области гигиены. В частности, именно они изобрели систему канализации и пользовались банями.