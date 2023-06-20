День Федота Стража: что нельзя делать 20 июня

20 июня в народном календаре отмечается день Федота Стража. Свое название он получил благодаря мученику Феодоту, которого православная церковь чтит в этот день. Считалось, что он оберегает людей в воде от русалок, за что и получил прозвище Страж.

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В этот день разрешалось купаться в открытых водоемах, так как люди не боялись утонуть, они были уверены в своей защите. Тем, кто увлекается рыбалкой, 20 июня нужно отпустить первую пойманную рыбу, тогда улов будет хорошим.

Еще одной хорошей приметой 20 июня считается стирка постельного белья. Наши предки специально собирали его к этому дню и отправлялись стирать. Считалось, что если сделать это в этот день, то в будущем семью будет ждать финансовое благополучие.

Также стоит надеть в этот день золотые украшения. Считается, что они могут наделить человека благоприятной энергией. Для этого их нужно положить ненадолго на подоконник под лучи солнца.

Что нельзя делать 20 июня

В эту дату нельзя было заниматься романтическими делами. Запрещалось звать возлюбленных на свидания, ходить свататься и делать предложения о замужестве. Если не последовать этому запрету, можно получить отказ или брак будет недолговечным.

20 июня запрещается жаловаться на жизнь и свою судьбу, иначе ситуация только усугубится. Поэтому людям рекомендуется хвалить себя и свою жизнь. Не стоит рассказывать о планах и желаниях на будущее, если это сделать, то они не сбудутся.

Женщинам в древности в день Федота Стража запрещали ходить с распущенными волосами. Считалось, что такая прическа может вытянуть силу и привлекательность человека.

Народные приметы на 20 июня

Теплый день предвещает хороший урожай;

Если в этот день вы услышали гром, то лето будет дождливым

Прячутся голуби и птицы — ждите дождь;

Если ночью появилась паутина в углах, значит день будет хорошим;

Отсутствие утренней росы предвещает пасмурную погоду;