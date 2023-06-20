«Самое незапоминающееся лицо!»: как оно выглядит на самом деле

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда никак не мог вспомнить человека, с которым только что познакомился. Возможно, это связано с тем, что некоторые лица кажутся нам более запоминающимися, чем другие. Но какой тип лица является самым незапоминающимся? На этот вопрос пытались ответить ученые в ходе различных исследований.

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Одно из таких исследований было проведено в Университете Йорка (Англия) в 2017 году. Ученые обнаружили, что лица с нейтральными чертами и средней степенью аттрактивности оказались наименее запоминающимися. В ходе эксперимента участникам показывали фотографии разных людей, а затем просили вспомнить их черты лица. Результаты показали, что участники лучше всего запоминали лица с ярко выраженными чертами и высокой или низкой степенью аттрактивности.

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По мнению ученых, это связано с тем, что наш мозг обрабатывает информацию о лице на основе его отклонений от среднего. Таким образом, чем больше черт лица отклоняются от среднего, тем легче их запомнить. В свою очередь, лица с нейтральными чертами и средней степенью аттрактивности воспринимаются нами как "типичные", и их труднее запомнить.

Другое исследование, проведенное в Университете Хадера (Израиль) в 2018 году, показало, что на запоминаемость лица также влияет его симметрия. Ученые обнаружили, что асимметричные лица воспринимаются нами как более запоминающиеся, чем симметричные. Это объясняется тем, что асимметрия лица делает его менее "стандартным" и более уникальным, что облегчает его запоминание.

Также стоит отметить, что на запоминаемость лица могут влиять и другие факторы, такие как эмоции, выраженные на лице, и контекст, в котором мы видим человека. Например, исследование, проведенное в Университете Калифорнии в 2016 году, показало, что люди лучше запоминают лица, выражающие сильные эмоции, такие как радость или гнев, по сравнению с лицами, выражающими нейтральные эмоции.