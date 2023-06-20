Зачем женщины эпохи Возрождения скрывали уши

По картинам эпохи Возрождения можно судить не только о стандартах красоты, но и о неожиданных привычках людей того времени.

© Ercole de' Roberti, Leonardo da Vinci

В частности, на некоторых полотнах женщины Ренессанса предстают перед нами с плотно закрытыми ушами. К слову, этот прием не имеет ничего общего с модными тенденциями той эпохи – у него есть другое, довольно любопытное объяснение.

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Подробнее о том, зачем женщины эпохи Возрождения прятали уши – в материале "Рамблера".

На знаменитой картине Леонардо Да Винчи "Дама с горностаем" женщина изображена с прической, которая полностью покрывает ее уши и даже напоминает шапочку. Как отмечают искусствоведы, своей прической модель обязана королеве Изабелле Арагонской. А королева, в свою очередь, предпочитала носить такую укладку для того, чтобы контролировать... зачатие детей.

Поверье гласит, что Дева Мария пережила непорочное зачатие благодаря слову Божьему, которое ей в ухо вложил ангел. На фоне этого женщины эпохи Возрождения решили, что закрытые уши уберегут их от нежелательной беременности.

Если женщина носила прическу с поднятыми волосами и открывала уши, для многих это было тревожным знаком – значит, девушка безрассудна и фривольна, раз она не опасается внезапной беременности.

Мода на закрытые прически сохранялась на протяжении целого века, но потом ушла в прошлое.

Что любопытно, женщины эпохи Возрождения опасались открытых ушей, но при этом совсем не боялись оголяться на публике. В частности, аристократки нередко позировали художникам с обнаженной грудью, чтобы запечатлеть себя в самом расцвете сил. Обнаженно тело во времена Ренессанса являлось символом жизни, и потому художники придавали женскому бюсту большое значение. К тому же в эти времена красота женщин перестала быть чем-то греховным, а, напротив, стала ассоциироваться с божественным началом.

Более того, художники эпохи Возрождения старались изображать женщин максимально прекрасными, утонченными и изысканными. Мастера часто идеализировали образы своих моделей, приукрашивали их, чтобы представить женщин во всем их великолепии.