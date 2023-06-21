День летнего солнцестояния: что нельзя делать 21 июня

21 июня день летнего солнцестояния – самый длинный день и самая короткая ночь в году. Православные верующие в этот день вспоминают великомученика Федора Стратилата. Если верить легендам, Стартилат претерпел множество мук, отстаивая христианскую веру.

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В народе этот день именовали Федором Колодезником – в этот день чтили мастеров колодезников.

Наши предки в этот день особенно внимательно и трепетно относились к солнцу – плохой приметой в этот день считалось ругаться из-за жары или из-за того, что светило скрылось за тучами.

21 июня вода считалась целебной, потому многие старались искупаться в этот день или хотя бы просто умыть руки и лицо, чтобы защитить себя от болезней. После обязательно посещали баню, чтобы очистить и тело, и дух.

Что нельзя делать в этот день

Ходить в темной или черной одежде, дабы не навлечь на себя беды и неприятности.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Таить обиду и злобу на тех, кто провинился и теперь просит у вас прощения – важно искренне простить человека, чтобы сбросить груз с души.

Долго спать и пропускать утренний рассвет.

Ломать деревья, ветки или кустарники, топтать траву или срывать цветы.

Сидеть целый день в помещении, не выходя на солнце и на воздух.

Ходить на охоту или рыбалку, убивать зверей, рыб и даже насекомых.

Конфликтовать, ругаться бранными словами и обсуждать кого-то за спиной.