Как советские очереди породили новую профессию
Советский человек привык стоять в очередях, они были длинными и долгими. В очередях стояли семьями, там же заводили новые знакомства, но были люди, которые могли себе позволить не стоять в очередях. Нехватка времени породила новую профессию — человек брал деньги за то, что стоит в очереди вместо тебя.
О том, как очереди в СССР породили новую профессию, — в материале “Рамблера”.
Профессиональный стояльщик в очереди
На самом деле, никаких профессиональных стояльщиков или сидельщиков в очереди не было. Это были обычные люди, которые были готовы потратить свое время, чтобы немного заработать. Заказчик называл сумму, а стояльщик соглашался или отказывался.
Такая работа была неофициальной, зарабатывали на ней не так много, чтобы платить налоги, а совмещать можно было с основной работой. Механизм стояния в очереди был такой: человек встает в очередь, а перед тем, как приближался ее финал, подходил заказчик. В итоге человек, стоящий в очереди, получал необходимый товар и еще доплату за то, что пропустил перед собой другого человека.
Тримидатор
Сейчас профессия стояльщика в очереди изменилась и даже называется по-другому. Теперь их называют тримидаторами и эта профессия очень престижна, особенно в Великобритании. Как правило, такого человека нанимают те люди, которые не могут себе позволить потратить несколько лишних часов на бюрократию. Тримидатор встает в очередь и тратит время за другого человека. Как правило, такая услуга доступна в государственных учреждениях и банках.
Иногда тримидатора нанимают люди с ограниченными возможностями, так как они могут быть не в состоянии простоять несколько часов в очереди или просидеть в административном здании. Тримидаторов предоставляют даже в благотворительных организациях.
Иногда они также могут приобретать необходимые товары и услуги для своего клиента. Разумеется, это происходит за дополнительную плату, но если у человека нет возможности купить определенную вещь, это делает тримидатор. НА этом спектр их услуг ограничивается.
В США есть целая компания, которая предлагает такие услуги, ее основал бизнесмен Роберт Сэмюэл. Он берет 25 долларов за первый час ожидания и еще по 10 долларов за все остальные. Впервые он задумался о своем бизнесе, стоя в очереди за новым iPhone, тогда одно из первых мест в очереди он продал за 300 долларов.