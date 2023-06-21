Как советские очереди породили новую профессию

Советский человек привык стоять в очередях, они были длинными и долгими. В очередях стояли семьями, там же заводили новые знакомства, но были люди, которые могли себе позволить не стоять в очередях. Нехватка времени породила новую профессию — человек брал деньги за то, что стоит в очереди вместо тебя.

О том, как очереди в СССР породили новую профессию, — в материале “Рамблера”.

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Профессиональный стояльщик в очереди

На самом деле, никаких профессиональных стояльщиков или сидельщиков в очереди не было. Это были обычные люди, которые были готовы потратить свое время, чтобы немного заработать. Заказчик называл сумму, а стояльщик соглашался или отказывался.

Такая работа была неофициальной, зарабатывали на ней не так много, чтобы платить налоги, а совмещать можно было с основной работой. Механизм стояния в очереди был такой: человек встает в очередь, а перед тем, как приближался ее финал, подходил заказчик. В итоге человек, стоящий в очереди, получал необходимый товар и еще доплату за то, что пропустил перед собой другого человека.

Тримидатор

Сейчас профессия стояльщика в очереди изменилась и даже называется по-другому. Теперь их называют тримидаторами и эта профессия очень престижна, особенно в Великобритании. Как правило, такого человека нанимают те люди, которые не могут себе позволить потратить несколько лишних часов на бюрократию. Тримидатор встает в очередь и тратит время за другого человека. Как правило, такая услуга доступна в государственных учреждениях и банках.

Иногда тримидатора нанимают люди с ограниченными возможностями, так как они могут быть не в состоянии простоять несколько часов в очереди или просидеть в административном здании. Тримидаторов предоставляют даже в благотворительных организациях.

Иногда они также могут приобретать необходимые товары и услуги для своего клиента. Разумеется, это происходит за дополнительную плату, но если у человека нет возможности купить определенную вещь, это делает тримидатор. НА этом спектр их услуг ограничивается.