Почему в Китае нет правил этикета за столом

Многие туристы, приезжая в Китай, удивляются тому, как местные жители ведут себя за столом. Они без преувеличения позволяют себе расплескивать соусы во время поедания лапши, рыгать и громко чавкать.

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Все, что видят туристы — действительно правила этикета и хорошего тона. О том, почему так произошло — в материале “Рамблера”.

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Влияние коммунизма

То, что сейчас происходит с этикетом в Китае, считается влиянием коммунизма. Эта идеология прививает людям совершенно другие ценности, поэтому над правилами столового этикета они не заморачиваются.

Поэтому в Китае действительно грязно на улицах, никто не убирает мусор, а если вы встретите на своем пути урну, она будет переполнена. Это произошло из-за того, что раньше в стране пропагандировали конфуцианские и буддистские ценности, но позднее от них отреклись и заменили все это новой идеологией. С тех пор китайцы отрицают все то, что раньше прививали в них с детства. Поэтому этикет, который был принят ранее, теперь за столом не соблюдают.

Столовый этикет

Чавкать, сморкаться, плеваться и рыгать за столом — признак хорошего тона в Китае. Если вы пришли на встречу с местными, то вас не обяжут делать то же самое, жители уже привыкли к косым взглядам европейцев, поэтому не обращают на это внимания.

В Китае уверены, что если человек громко чавкает, рыгает и обгладывает кости, то это значит, что ему действительно очень вкусно. Чем больше он неаккуратен, тем вкуснее блюдо. Таким образом в Китае выражают благодарность шеф-повару.

Даже если блюдо китайцу не понравилось, он все равно с жадностью будет поглощать пищу. Здесь не принято занижать вкус блюда и говорить повару о том, что вам что-то не понравилось. Даже если оно не отличается вкусом, то китаец все равно будет чавкать и нахваливать пищу, говоря благодарности.