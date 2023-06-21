Петров пост 2023: числа, правила питания по дням, что нельзя делать в пост

Петров пост – один из самых непродолжительных и нестрогих, а потому его можно считать относительно легким. В 2023 году пост продлится месяц, но нужно знать, когда будет его начало и конец и что можно есть.

© Unsplash

«Рамблер» рассказывает, когда начнется Петров пост в 2023 году, зачем пост нужен христианам и как правильно к нему подготовиться.

Видео дня

День Петра и Павла

Этот день каждый год отмечается 12 июля. По источникам, которые сохранились, в этот день были оба апостола, проповедовавших учение Христа, приняли мученическую смерть. Версии расходятся, по одним данным, это произошло в один день, но с разницей в год, по другим, в этот день распяли Петра, а вскоре после этого отсекли голову Павлу.

Для православных христиан этот день имеет не только религиозное значение, но и бытовое. Считается, что именно 12 июля уже можно выкопать первые кусты молодого картофеля. Тонкую шкурку можно не чистить, достаточно слегка потереть губкой и смыть водой. Затем картофель отваривают и подают с солью и сливочным маслом.

Когда начинается Петров пост в 2023 году

Петров пост завершается всегда в один и тот же день – 11 июля, так как 12 июля отмечается день Петра и Павла. Также Петров пост называют Петропавловским или Апостольским. Но начинается этот пост в первый понедельник после Троицкой недели. В 2023 году Троица выпала на 4 июня, соответственно пост начинается 12 июня. В этом году он продлится месяц. В те годы, когда Пасха наступает позже, Петров пост короче.

Зачем православным христианам нужен пост

Пост нужен для очищения тела и духа, для покаяния и подготовки к важным религиозным событиям. Он помогает верующим укрепить свою веру, улучшить свои отношения с Богом и ближними, а также привести свою жизнь в соответствие с религиозными установками. Пост также способствует самоконтролю, самоанализу и самоограничению, что может привести более глубокому пониманию своей веры.

Как подготовиться к посту

Проведите время в молитве и размышлении о значении поста для вашей веры. Постепенно сокращайте количество пищи, которую вы употребляете за несколько дней до начала поста. Избегайте излишеств в еде и напитках перед началом поста. Сосредоточьтесь на употреблении здоровой пищи, такой как фрукты, овощи, бобовые и злаки. Разработайте план поста, который будет соответствовать вашим возможностям и религиозным установкам. Обратитесь к своему духовному наставнику за советом и поддержкой во время поста. Будьте готовы к физическим изменениям, которые могут произойти во время поста, таким как головная боль, слабость и голод. Помните, что пост не должен приводить к негативным последствиям для вашего здоровья, поэтому необходимо следить за своим состоянием и прерывать пост при необходимости.

Что можно есть во время поста

Во время поста можно есть овощи, фрукты, зелень, орехи, сухофрукты, рис, гречку, пшеницу, кукурузу, бобы, чечевицу, соевые продукты, рыбу и морепродукты. Также можно употреблять хлеб из цельного зерна, оливковое масло, мед и яйца. Но в среду и пятницу пост нужно соблюдать более строго: исключается рыба, морепродукты и любые растительные масла.

Как правильно выйти из поста

Выход из поста должен быть постепенным и осознанным. Не следует сразу переходить на обильное и тяжелое питание, чтобы избежать проблем с желудком и общим самочувствием. Желательно начинать с легких блюд, постепенно увеличивая порции и разнообразие продуктов. Также необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и не забывать о здоровом питании в целом. Важно помнить, что пост – это не только время ограничения в питании, но и возможность очищения души и тела, поэтому не стоит забывать о молитве.

Календарь поста

Скриншот my-calend.ru