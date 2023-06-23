Тимофеев день: что нельзя делать 23 июня

Православная церковь 23 июня чтит память священномученика Тимофея, который жил в IV веке во времена правления императора Юлиана Отступника и подвергался гонениям. Верующие молятся ему об исцелении от недугов себя и своих близких.

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В честь святого день прозвали Тимофеевым. С этой датой связано множество различных примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 23 июня

Наши предки верили, что в Тимофеев день возвращаются души умерших, которые не успокоились, поэтому под порог дома клали обереги. На Руси считали, что 23 июня ни в коем случае нельзя сидеть в одиночестве. Чтобы не спугнуть удачу и благополучие, нужно позвать в дом гостей: близких друзей и родственников.

Не стоит сегодня заглядывать в чужие окна, иначе придется отвечать за проступки другого человека. Свои окна тоже лучше держать закрытыми в этот день, чтобы через них из дома не ушло счастье.

Запрет распространялся и на зеркала. В Тимофеев день лучше не брать их в руки. Поверья гласят, что сегодня с зеркалами играет нечистая сила — можно их разбить, что чревато проблемами на личном фронте. Нельзя 23 июня смотреть и на радугу — весь год придется перебиваться от зарплаты до зарплаты.

Проблемы с деньгами могут также возникнуть, если жадничать в этот день. Считалось, что сегодня нужно помогать окружающим и делиться с нуждающимися своими материальными благами, иначе придется самому жить все время в долг.

Кроме того, в Тимофеев день не стоит выносить из дома мусор, чтобы избежать скандала в семье. Оставлять ложки и грязную посуду на столе тоже не стоит. Наши предки были убеждены, что иначе год будет очень плохим на урожай.