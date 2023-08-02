Главная ошибка в поедании суши, над которой сокрушаются японцы: видео

Суши — это блюдо, которое зародилось в Японии и стало популярным по всему миру. В Японии есть определенные правила, их необходимо знать, чтобы научиться правильно есть суши. Одно из них – не макать целые роллы в соевый соус.

Почему же японцы так не делают? Все дело в том, что суши — это блюдо, в котором каждый ингредиент имеет свой вкус и аромат.

Как же правильно есть суши

В Японии больше всего распространены нигири и сашими, нежели привычные нам роллы. Поэтому японцы макают только рыбу в соевый соус.

Интересно, что у них совсем не принято окунать рис, так как он вбирает в себя слишком много соуса и перебивает весь вкус.

Японцы очень серьезно относятся к еде и правильному ее приему. Суши – это не только вкусное блюдо, но и часть культуры и традиций Японии.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Kokorostory.