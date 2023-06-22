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Слепого мужчину выгнали из спортзала, потому что он «пялился» на женщину

Незрячий мужчина из Англии рассказал, что его выгнали из спортзала, обвинив в том, что он «пялился» на женщину, пишет LADBible.

Слепого мужчину выгнали из спортзала, потому что он «пялился» на женщину
© Газета.Ru

Как рассказал 21-летний Тоби Аддисон, он потерял 80 процентов зрения, когда ему исполнилось 11 лет. Со временем ситуация ухудшилась — сейчас мужчина видит только на четыре процента. Однако это не мешает ему вести активную жизнь и заниматься спортом.

Тоби рассказал, что во время посещения спортзала с ним однажды произошла неприятная история. К нему подошли сотрудники и попросили покинуть помещение, потому что он якобы «пялился» на незнакомую женщину, которая обвинила его в домогательствах

«Она сказала что-то вроде: «Почему ты продолжаешь смотреть на меня? Прекрати, ты меня пугаешь», — вспоминает Тоби.

Аддисон быстро извинился перед женщиной за недоразумение, объяснив, что он ничего не видит, указывая на свою трость, но она ему не поверила.

Ранее слепой геймер прошел God of War Ragnarok и помог разработчикам в доработке игры.

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