Слепого мужчину выгнали из спортзала, потому что он «пялился» на женщину

Незрячий мужчина из Англии рассказал, что его выгнали из спортзала, обвинив в том, что он «пялился» на женщину, пишет LADBible.

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Как рассказал 21-летний Тоби Аддисон, он потерял 80 процентов зрения, когда ему исполнилось 11 лет. Со временем ситуация ухудшилась — сейчас мужчина видит только на четыре процента. Однако это не мешает ему вести активную жизнь и заниматься спортом.

Тоби рассказал, что во время посещения спортзала с ним однажды произошла неприятная история. К нему подошли сотрудники и попросили покинуть помещение, потому что он якобы «пялился» на незнакомую женщину, которая обвинила его в домогательствах

«Она сказала что-то вроде: «Почему ты продолжаешь смотреть на меня? Прекрати, ты меня пугаешь», — вспоминает Тоби.

Аддисон быстро извинился перед женщиной за недоразумение, объяснив, что он ничего не видит, указывая на свою трость, но она ему не поверила.