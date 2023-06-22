Муж спрятался от жены в машине и разозлил пользователей сети

Общественную критику вызвал видеоролик, который стал вирусным в сети. На нем женщина разговаривает с мужем после того, как нашла его спящим в машине. Мужчина объяснил ей, что не хочет идти домой, так как она ругает его, когда он играет в видеоигры или берет в руки смартфон. Он пожаловался, что устает на работе и поэтому, по его мнению, может расслабиться в своей машине. Женщина пыталась утешить супруга, погладив его по руке, но он не позволил сделать это и, повысив голос, продолжил жаловаться.