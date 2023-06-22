Кто такой туалетный гид и сколько он зарабатывает

В мире существует много необычных и странных профессий. Одна из них — туалетный гид. Нетрудно догадаться, что делает этот человек и он считается одним из самых полезных в путешествии.

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Наибольшее распространение туалетные гиды получили в Китае и Японии. В этих странах общественные туалеты закрыты от туристов и открываются либо за деньги, либо за покупку чего-либо. О том, как появилась профессия туалетного гида и сколько он зарабатывает, — в материале “Рамблера”.

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Общественные туалетные гиды

Впервые профессия туалетного гида появилась в 2007 году в Китае. Таких людей начали нанимать городские администрации, чтобы те рассказывали прохожим, где расположен ближайший туалет. Такая профессия была придумана для того, чтобы люди в Китае перестали справлять нужду на улицах.

Изначально туалетные гиды стояли на улице и зарабатывали 3 цзяо (около 4 центов) в час. В качестве отличительного знака у них была красная повязка на руке. Однако такая профессия оказалась невостребованной и туалетные гиды остались только в туристических центрах крупных городов.

В Японии переняли традицию из Китая и модернизировали ее. Так как большую часть времени японцы проводят на офисной работе, в офисах ставили отдельных людей, которые при необходимости подсказывали направление до ближайшего туалета. Дело в том, что во многих офисах в этой стране нет закрепленного места за человеком, а здания очень большие. Кроме того, в японских компаниях работает много иностранцев, которым тяжело ориентироваться из-за незнания языка.

Честный туалетный гид

Однако распространение получила профессия частного туалетного гида, которого нанимают для экскурсионных групп или отдельные туристы. Это — человек, который передвигается вместе с путешественниками по городу и при необходимости подсказывает, где они могут найти бесплатный туалет.