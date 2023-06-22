Кириллов день: что нельзя делать 22 июня

22 июня православные верующие чтят память преподобного Кирилла Белозерского. Согласно поверьям, Господь наделил преподобного Кирилла даром прозрения и исцеления, а его послания князьям Руси считаются до сих пор образцами духовного наставничества.

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В этот день было принято высаживать позднюю рассаду, ведь согласно убеждениям наших предков, в Кириллов день земля дает особую силу. Считалось также, что именно с этого дня лето вступает в полную силу.

Также 22 июня всегда считался идеальным днем для празднования свадеб или заключения помолвок. Пару, скрепившую свои узы в такой день, непременно ожидала долгая и счастливая семейная жизнь в достатке.

Что запрещалось в этот день

Плохой приметой 22 июня считалось надевать темные одежды и плодить негативные мысли. Также наши прародители старались не обсуждать и не обсуждать никого из знакомых, дабы самим не оказаться в такой ситуации. Запрещалось клеветать, конфликтовать и браниться.

Не стоило и раскрывать кому-либо свои тайны и рассказывать о планах на будущее, в противном случае мечтам не суждено было сбыть, а все задуманное пошло бы не по плану. Согласно поверьям, секрет, рассказанный сегодня, непременно станет достоянием общественности в самое ближайшее время.

С особыми вниманием и заботой в Кириллов день относились к уткам, петухам и лошадям – эти животные считались символами солнца, потому обижать их в дни солнцестояния считалось очень дурной приметой, сулящей беды и несчастья.