На Сахалине акула напала на рыбачившую женщину: пришлось защищаться удочкой
Жительница Сахалина отправилась порыбачить и едва не стала жертвой акулы. Хищная рыба пыталась атаковать женщину, и та отбивалась удочкой.
Об этом она рассказала на своем YouTube-канале. По ее словам, инцидент случился во время одной из поездок с мужем на море. Пара отплыла на лодке достаточно далеко от берега, чтобы половить окуней.
Вскоре сахалинцы заметили круживший вокруг них плавник. Они распознали по нему сельдевую акулу.
Хищница следовала за окунем и попыталась атаковать, и женщина стала отгонять ее своей удочкой. В результате акула разгрызла снасти и уплыла на дно.
Напомним, ранее в Приморье рыбаки заметили акулу в бухте Троицы – между Витязем и Зарубино.