На Сахалине акула напала на рыбачившую женщину

Жительница Сахалина отправилась порыбачить и едва не стала жертвой акулы. Хищная рыба пыталась атаковать женщину, и та отбивалась удочкой.

© РИА "ФедералПресс"

Об этом она рассказала на своем YouTube-канале. По ее словам, инцидент случился во время одной из поездок с мужем на море. Пара отплыла на лодке достаточно далеко от берега, чтобы половить окуней.

Вскоре сахалинцы заметили круживший вокруг них плавник. Они распознали по нему сельдевую акулу.

Хищница следовала за окунем и попыталась атаковать, и женщина стала отгонять ее своей удочкой. В результате акула разгрызла снасти и уплыла на дно.