«Путешественник во времени» предсказал нашествие НЛО и исчезновение тысяч людей

Пользователь TikTok, называющий себя путешественником во времени из 2858 года, предсказал нашествие НЛО на Ямайку. На очередные пророчества «гостя из будущего» обратило внимание Daily Star.

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Тиктокер, скрывающийся под ником @darknesstimetravel, опубликовал список событий, которые якобы произойдут в 2023 и 2024 годах. В частности, он предрек, что 19 октября «таинственное светящееся облако» накроет вершину Эйфелевой башни. Правда, аномалия, по его словам, продлится меньше минуты. 28 сентября, по словам путешественника, Бермудский треугольник станет причиной исчезновения множества лодок и самолетов. Эти события якобы продляться неделю, а вместе с техникой исчезнут и тысячи людей.

7 января, уверяет @darknesstimetravel, рядом с Ямайкой заметят НЛО, и он будет только одним из многих, что заметят в этом районе. А 21 марта у берегов Бразилии обнаружат некое странное подводное сооружение. «В этом месте соберется множество странных рыб, которых мы никогда не видели», — подытожил прогноз «путешественник во времени».

Пользователи TikTok немедленно принялись комментировать тревожные предсказания. «Ваш процент точности, пока что, составляет примерно ноль процентов», — посетовал один из них. «Если все это правда, выложите фотографию 2058 года», — попросил другой.