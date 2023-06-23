4 способа экономить без стресса

Для многих из нас экономия неизменно ассоциируется со стрессом. Нам кажется, что, сокращая расходы, мы лишаем себя всевозможных радостей, и жизнь моментально становится пресной.

© Unsplash

Однако экономия бывает разная. Какая-то действительно лишь портит настроение и провоцирует стресс, а какая-то позволяет увидеть новые возможности.

Видео дня

Подробнее о том, как экономить без вреда для эмоционального состояния – в материале "Рамблера".

Поставьте конкретную цель

Цель – это то, что будет мотивировать вас откладывать деньги. При этом в моменты, когда вам нужно будет сэкономить, вы вспомните про свою цель, и она придаст вам уверенности. К примеру, через полгода вы хотите купить путевку в отпуск, стоимость которой 100 тысяч рублей. Значит, ежемесячно вам нужно откладывать не менее 16700 рублей.

При отсутствии цели снижается мотивация, и в какой-то момент вы срываетесь, совершая ненужные траты.

Вычеркните шоппинг из списка развлечений

Очень часто люди спускают половину зарплаты на ненужные вещи лишь для того, чтобы порадовать себя. При этом эйфория от покупки длится несколько часов, и уже на следующий день может возникнуть вопрос – зачем я это купил? Если вы из тех, кто воспринимает шоппинг как развлечение, подумайте, что еще доставляет вам радость. Это может быть спорт, уютный вечер с попкорном и фильмом или встреча с друзьями.

Воспринимайте экономию как игру

Этот способ подойдет для азартных людей. Попробуйте каждую неделю устраивать себе своеобразные челленджи: например, прожить день, не потратив ни рубля, или на неделю отказаться от одной необязательной статьи расходов – такси, кофе с собой или чего-то еще. Будет также полезно завести календарь, где вы ежедневно будете отмечать свою победу. Так вы сможете почувствовать удовлетворение от экономии.

Заведите виш-лист