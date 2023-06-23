Американец проведет лекцию о Толкине на русском языке в Челябинске

Частный преподаватель английского языка Грант Джеффри Поттер, который является гражданином США, проведет в Челябинске лекцию под названием «Мифы власти у Дж. Р. Р. Толкина». Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

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Как пишет издание, несмотря на геополитическую обстановку, американец решил не возвращаться на родину и продолжает жить в России. В среду, 28 июня, он прочитает лекцию для поклонников фантаста Джона Толкина. Мероприятие приурочено к 35-летию первого полного русского перевода «Хранителей», оно состоится в Публичной библиотеке по адресу проспект Ленина, дом 60.

Грант будет говорить на русском языке, который выучил за время жизни и учебы в Челябинске. Однако на лекции будет присутствовать переводчик. Эту работу выполнит доцент кафедры философии института медиа и социально гуманитарных наук ЮУрГУ Кирилл Резвушкин. «Грант очень любит Толкина, даже сам пишет романы. Говорил, что хочет стать писателем. Он интересуется философией, историей, языками, наукой», — комментирует Резвушкин.

Грант Поттер также ведет блог на YouTube, где рассказывает о жизни в России. До переезда он получил образование в Калифорнийском университете.