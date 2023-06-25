Почему у женщин носы меньше, чем у мужчин

Среди многочисленных различий между мужчинами и женщинами есть одно, которое может показаться не столь очевидным, но тем не менее вызывает интерес. Речь идет о размере носа. Известно, что в среднем носы у мужчин крупнее, чем у женщин. В чем же причина этого явления и какие научные данные подтверждают этот факт?

Одной из главных причин, по которой носы у мужчин крупнее, является анатомическое строение. Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго провели исследование, в ходе которого изучали размер носа у мужчин и женщин разных возрастов и этнических групп. Оказалось, что носы у мужчин в среднем на 10% крупнее, чем у женщин. Исследователи связывают это с тем, что мужчины в среднем имеют более массивное телосложение и большую массу тела, что требует более интенсивного кислородного обмена .