10 потерянных колен Израиля: что об этом говорят ученые

Ветхозаветная история о 10 потерянных коленах Израиля является одной из самых загадочных и притягательных для исследователей. Согласно Библии, после смерти царя Соломона в 926 году до н. э. его государство распалось на две части: Южное царство Иуда и Северное царство Израиль. В 722 году до н. э. Северное царство было завоевано ассирийским царем Саргоном II, и большая часть его населения была выселена и рассеяна по империи. С тех пор судьба 10 колен, составлявших это царство, остается предметом споров и дискуссий.

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Одна из основных проблем, связанных с поиском 10 потерянных колен, заключается в том, что сами понятия "колено" и "племя" в древнееврейской традиции имеют неоднозначное значение. В разных источниках они могут обозначать как генеалогическую принадлежность к определенному предку, так и территориальное или политическое объединение. В связи с этим ученые разделяются на две основные группы: те, кто считает, что речь идет о реальных исторических сообществах, и те, кто полагает, что это мифологические образы, символизирующие раздробленность и разнообразие древнееврейского народа.

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Среди исследователей, ищущих реальные следы 10 потерянных колен, существует множество гипотез. Одна из самых известных связывает их судьбу с так называемыми "самаритянами" - населением Самарии, которое, по мнению некоторых ученых, является потомками выселенных израильтян. Однако эта теория сталкивается с рядом проблем, в частности, с тем, что самаритяне сами себя считают потомками только двух колен - Ефрема и Манассии.

Другие исследователи предполагают, что потерянные колена могли сохранить свою идентичность в рамках ассирийской империи и впоследствии стать основой для формирования различных еврейских общин на Востоке. Так, например, существует гипотеза о связи между потерянными коленами и курдскими евреями, которые, по мнению некоторых ученых, являются потомками выселенных израильтян. Однако эта теория также имеет мало доказательств и вызывает много споров.

Современные генетические исследования также не дают однозначного ответа на вопрос о судьбе 10 потерянных колен. Некоторые работы указывают на наличие общих генетических маркеров между современными евреями и некоторыми народами Ближнего Востока, что может свидетельствовать о смешении населения в результате ассирийского завоевания. Однако эти данные носят косвенный характер и не позволяют сделать определенных выводов о происхождении и судьбе потерянных колен.