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Блогер развеял мифы о «прекрасной жизни» пенсионеров в Европе

Ведущий дзен-канала «Мой автодом» на примере Германии рассказал, как на самом деле живется пенсионерам в Европе.

Блогер развеял мифы о «прекрасной жизни» пенсионеров в Европе
© РИА "ФедералПресс"

«Многие считают, что в Европе высокие пенсии, так как такие же зарплаты», – сообщает блогер.

По его словам, пенсии высокие, при этом в стране очень дорогие аренда жилья и услуги ЖКХ. В ФРГ купить квартиру не каждый может, поэтому чаще всего арендуют.

У пожилых нет льгот, а большая часть пенсионных выплат облагается налогом.

Он также добавил, что в теплых странах невысокие цены на продукты и ЖКХ, но даже там у пенсионеров проблемы из-за маленькой пенсии и они вынуждены сводить концы с концами.

Что касается возможности путешествовать, то не в каждой европейской стране у пожилых людей есть такая возможность.

«Далеко не во всех странах Европы пенсионеры могут позволить себе такой досуг», – написал он.

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