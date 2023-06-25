Блогер развеял мифы о «прекрасной жизни» пенсионеров в Европе

Ведущий дзен-канала «Мой автодом» на примере Германии рассказал, как на самом деле живется пенсионерам в Европе.

«Многие считают, что в Европе высокие пенсии, так как такие же зарплаты», – сообщает блогер.

По его словам, пенсии высокие, при этом в стране очень дорогие аренда жилья и услуги ЖКХ. В ФРГ купить квартиру не каждый может, поэтому чаще всего арендуют.

У пожилых нет льгот, а большая часть пенсионных выплат облагается налогом.

Он также добавил, что в теплых странах невысокие цены на продукты и ЖКХ, но даже там у пенсионеров проблемы из-за маленькой пенсии и они вынуждены сводить концы с концами.

Что касается возможности путешествовать, то не в каждой европейской стране у пожилых людей есть такая возможность.