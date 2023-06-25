«Гибель Черноморского флота в 1854 году»: что произошло на самом деле

Русский Черноморский флот считался отлично организованным боевым соединением. Он приобрёл такую славу в тот долгий период (1834-1851 гг.), когда им командовал адмирал М.П. Лазарев (первооткрыватель Антарктиды). Перед началом войны с Турцией, весной и летом 1853 года, в Петербурге обсуждался вопрос, не следует ли высадить десант на берегах Босфора, чтобы одним ударом взять Константинополь и выиграть войну? В полном превосходстве русского флота над турецким никто не сомневался. Однако император Николай I и многие генералы засомневались в способности сухопутной армии быстро овладеть укреплениями османской столицы. В итоге был избран осторожный образ действий, не принесший успеха.

© Русская семерка

Между тем русский Черноморский флот доказал своё превосходство над противником. В ноябре 1853 года эскадра Черноморского флота под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова уничтожила турецкий флот на рейде Синопа. Но после этого положение на Чёрном море изменилось. В него вошли флоты Англии и Франции, в марте 1854 года объявивших России войну.

Видео дня

Соотношение сил по основным боевым кораблям складывалось теперь не в пользу русского флота. У него на Чёрном море было 14 линейных кораблей, 13 фрегатов и 52 корабля других типов, в то время как у соединённого англо-французского флота – 26 линейных кораблей, 24 фрегата и 37 прочих судов. При этом у русских было только 6 паровых фрегатов (пароходофрегатов) и 23 паровых судна более мелкого класса, тогда как у союзников на паровой тяге были 8 линкоров, почти все фрегаты (22) и 35 прочих судов. Таким образом, англо-французский флот превосходил русский не только по огневой силе, но и по маневренности.

С прибытием флота союзников в Чёрное море русский флот стал отсиживаться на рейде Севастополя. Он не препятствовал свободной переброске английских, французских и турецких войск с одного театра на другой. Теперь союзники стали полными хозяевами Чёрного моря. 10 (22) апреля 1854 года английские и французские корабли практически безнаказанно обстреляли Одессу, потопив множество коммерческих судов (не только русских, но и нейтральных стран) на рейде, вызвав в городе большие разрушения и пожары. Высадив экспедиционный корпус сначала в Варне, союзники, после ухода русских войск из Дунайских княжеств (нынешней Румынии), решили перебросить его в Крым и снова сделали это беспрепятственно.

Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами на Чёрном море в это время был адмирал А.С. Меньшиков. Свою карьеру он сделал, служа при дворе и в сухопутной армии. Любопытно, что ещё в 1820 году ему был предложен пост командующего Черноморским флотом, но он отказался, так как справедливо считал себя несведущим в морском деле и непригодным для такой должности.

1 (13) сентября 1854 года союзники высадились в Крыму у Евпатории. Меньшиков приказал не препятствовать высадке, так как надеялся уничтожить армию союзников на суше. Однако в битве на реке Альма 8 (20) сентября союзники одержали полную победу. Меньшиковым, отступившим с остатками армии не к Севастополю, а вглубь Крымского полуострова, овладели паника и отчаяние. Вечером того же дня он прислал приказ начальнику штаба Черноморского флота вице-адмиралу В.А. Корнилову: «Вход в бухту загородить, корабли просверлить и изготовить их к затоплению, морские орудия снять, а моряков отправить на защиту Севастополя».

На следующий день Корнилов собрал военный совет флота и предложил другой вариант: атаковать флот союзников и, пусть даже ценою гибели своих кораблей, нанести ему как можно большие потери. Таким образом, Корнилов предпочитал славную гибель флота в бою его затоплению. Однако и это тоже был жест отчаяния. Ведь целью затопления было не дать вражеским кораблям пройти на рейд Севастополя. Но ведь это можно было сделать и силами ещё незатопленного флота на том же рейде. Причём, будучи потопленными в бою, русские корабли послужили бы таким же заграждением, как и потопленные помимо боя. Поскольку и тот, и другой вариант предполагал гибель экипажей кораблей, большинство их командиров высказалось за выполнение приказа Меньшикова. С кораблей должны были быть сняты экипажи, пушки и боеприпасы и распределены по берегу для сухопутной обороны Севастополя.

11 (23) сентября началось затопление судов. Их расстреливали с берега из пушек. Со слезами на глазах старые моряки провожали свои боевые корабли, скрывавшиеся теперь под водой. Всего в этот раз было затоплено пять линкоров и два фрегата. Затем осенние бури разметали часть заграждения. Тогда был затоплен ещё один линкор, а зимою – ещё три линкора и три фрегата.

Итак, русский Черноморский флот сыграл лишь страдательно-пассивную роль в обороне Севастополя. Его затопление считается символическим актом окончания эры парусных кораблей, их капитуляции перед паровыми. Однако у историков остаются вопросы. Неужели эти военно-морские силы нельзя было использовать более эффективно? Ведь оставшиеся незатопленными русские пароходофрегаты «Владимир» и «Херсонес» не раз оказывали поддержку сухопутным войскам своим огнём, а также выходили в море для атак кораблей противника. Раз заграждение из затопленных кораблей не мешало русским кораблям выходить со севастопольского рейда, следовательно, оно одно не помешало бы и кораблям противника прорваться на него. А если так, то сколько бы больше пользы обороне Севастополя могли принести незатопленные боевые корабли на его рейде?

Кроме того, представляется вероятным, что часть кораблей Черноморского флота, будучи заранее распределённой по другим портам Чёрного моря, могла бы растащить по нему силы англо-французского флота и сделать его действия менее сосредоточенными и эффективными. Возможности максимально полезного использования сил русского Черноморского флота в условиях превосходства противника на море, очевидно, не были заранее продуманы и испробованы.