День Акулины Гречишницы: что нельзя делать 26 июня

26 июня православные верующие вспоминают святую мученицу Акулину. Акулина жила в III веке в городе Библа. В пять лет девочку крестили, а уже в 12 она стала проповедовать среди подруг. Царский наместник Волусиан однажды пригласил Акулину к себе, чтобы обратить ее в язычество. Акулина отказалась и рассказала о Спасителе и его подвиге, после чего ее начали пытать. Когда решили, что девочка умерла, ее тело выбросили.

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В народе сегодняшний день именуют днем Акулины Гречишницы. Подробнее о том, что нельзя делать 26 июня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 26 июня

Сегодня запрещено ссориться и скандалить, это чревато потерей денег.

26 июня запрещено думать о плохом и совершать плохие поступки, иначе придут несчастья.

Нельзя отказывать в милостыне – будут финансовые трудности.

Кроме того, 26 июня запрещено тяжело работать в поле и огороде. В противном случае, не будет урожая.

В день Акулины Гречишницы не стоит пить молоко. Наши предки верили, что сегодня им можно отравиться.

Сегодня лучше не делиться своей радостью с другими людьми. В противном случае, вас могут ожидать большие проблемы. Все хорошее сегодня лучше хранить при себе.

26 июня запрещено сажать огурцы – они вырастут кривыми и сухими.

Сегодня запрещено устраиваться на работу, а также принимать новых сотрудников.

Не стоит работать через силу, браться за лишние дела и переутомляться. Это чревато хронической усталостью.

Приметы

Если сегодня солнечный день и много комаров, значит, хорошая погода продлится долго.

Если огурцы еще не поспели, значит, будут невкусными.

Приснились родственники – сон может быть вещим, важно его запомнить.

Если утром сильно пахнем цветами, будет дождь.

Паук-крестовик сидит вечером в своей паутине – предвестник сухого дня.

Если собака катается по траве, это к плохой погоде.