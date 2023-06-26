День Акулины Гречишницы: что нельзя делать 26 июня
26 июня православные верующие вспоминают святую мученицу Акулину. Акулина жила в III веке в городе Библа. В пять лет девочку крестили, а уже в 12 она стала проповедовать среди подруг. Царский наместник Волусиан однажды пригласил Акулину к себе, чтобы обратить ее в язычество. Акулина отказалась и рассказала о Спасителе и его подвиге, после чего ее начали пытать. Когда решили, что девочка умерла, ее тело выбросили.
В народе сегодняшний день именуют днем Акулины Гречишницы. Подробнее о том, что нельзя делать 26 июня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 26 июня
Сегодня запрещено ссориться и скандалить, это чревато потерей денег.
26 июня запрещено думать о плохом и совершать плохие поступки, иначе придут несчастья.
Нельзя отказывать в милостыне – будут финансовые трудности.
Кроме того, 26 июня запрещено тяжело работать в поле и огороде. В противном случае, не будет урожая.
В день Акулины Гречишницы не стоит пить молоко. Наши предки верили, что сегодня им можно отравиться.
Сегодня лучше не делиться своей радостью с другими людьми. В противном случае, вас могут ожидать большие проблемы. Все хорошее сегодня лучше хранить при себе.
26 июня запрещено сажать огурцы – они вырастут кривыми и сухими.
Сегодня запрещено устраиваться на работу, а также принимать новых сотрудников.
Не стоит работать через силу, браться за лишние дела и переутомляться. Это чревато хронической усталостью.
Приметы
Если сегодня солнечный день и много комаров, значит, хорошая погода продлится долго.
Если огурцы еще не поспели, значит, будут невкусными.
Приснились родственники – сон может быть вещим, важно его запомнить.
Если утром сильно пахнем цветами, будет дождь.
Паук-крестовик сидит вечером в своей паутине – предвестник сухого дня.
Если собака катается по траве, это к плохой погоде.
Сильный ливень с похолоданием или жара – зима будет тяжелой и холодной.