Откуда появился миф о том, что ниндзя носили черное

Скорость, отличная маскировка, черный обтягивающий костюм — вот с чем у людей обычно ассоциируются ниндзя. Однако эти представления часто поверхностны и взяты из кино.

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«Рамблер» рассказывает, как на самом деле выглядели ниндзя и почему многие стали считать, что они одеваются в черное.

В средневековой Японии ниндзя были шпионами и наемными убийцами, которые владели особым боевым искусством. Им нужно было оставаться незаметными и уметь маскироваться, чтобы успешно выполнять заказы. При этом черный наряд с маской, в котором принято изображать ниндзя в кино, наоборот, выделял бы их из толпы — особенно ночью.

На самом деле ниндзя обычно носили совершенно непримечательную одежду. Это были наряды фермеров или крестьян. Скрывать лицо, безусловно, им тоже было нужно, однако вместо черной вуали они использовали рисовые шляпы, как у крестьян с полей, или соломенные шлемы тэнгай, которые монахи носили как знак скромности.

Костюмы для ночных вылазок были красновато-коричневыми, пепельными, желтовато-коричневыми или темно-серыми. Эти оттенки позволяли полностью слиться с ночной мглой.

Появление стереотипов о ниндзя связано с театром. В традиционном театре кабуки работали бутафоры — люди, которые собирали и убирали реквизиты и элементы фона прямо посреди представления. От бутафоров требовалась очень быстрая работа, поскольку они не должны были отвлекать зрителей от спектакля. Они носили именно те самые черные одеяния, которые сейчас ассоциируются у большинства с ниндзя.